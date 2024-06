WhatsApp, il messaggio che truffa gli utenti è in agguato: attenzione

WhatsApp è l’applicazione migliore in assoluto nel mondo della messaggistica e su questo ormai non ci sono dubbi. Anche gli utenti che prima non volevano utilizzare questa piattaforma ad oggi si trovano totalmente immersi al suo interno. Col passare del tempo sono stati apportate diverse modifiche che l’hanno resa sempre più interessante e facilmente utilizzabile.

Al giorno d’oggi però qualche grattacapo è rimasto, soprattutto quando qualche piccola truffa si intrufola all’interno della chat. È proprio di questi giorni la notizia che sarebbe ritornata in voga proprio una truffa già vista in passato. Secondo quanto riportato, sia sui profili singoli che all’interno dei gruppi si sta diffondendo un messaggio molto particolare che mirerebbe a fare breccia nelle difese degli utenti. Questo è quanto recita il testo che in molti si sono trovati a ricevere: “Ciao, ti ho spedito un codice per errore, potresti rimandarmelo?“.

WhatsApp: la nuova truffa del codice a 6 cifre che mette in crisi gli utenti

Con questa nuova scusa, i truffatori inviano su WhatsApp alle vittime un codice di verifica a 6 cifre. È proprio questo il mezzo tramite il quale gli hacker riescono ad entrare in possesso del profilo delle povere vittime che restano ignare di tutto.

Basta poco poi per cambiare il nome e la foto del profilo, contattando poi tutta la rubrica dell’utente, chiedendo ad esempio ricariche Postepay e altro.

Tutto funziona con il meccanismo del cambio numero, il quale prevede proprio un codice di verifica a 6 cifre tramite SMS. Gli hacker aprono WhatsApp da zero ed inserisco il numero della vittima. Una volta fatto ciò, proprio il malcapitato riceverà un codice a 6 cifre che sarà quello utile per la richiesta del cambio dispositivo. Gli hacker contatteranno lo stesso numero su WhatsApp e gli chiederanno di inviargli quel codice. È così che le persone ultimamente hanno perso il loro profilo.