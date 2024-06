Nel settore sempre più competitivo delle offerte di telefonia mobile, HoMobile fa un ingresso trionfale. L’operatore annuncia infatti la disponibilità della tecnologia 5G per tutti i suoi clienti. Da tempo questo gestore si distingue per proporre un’ampia varietà di promozioni pensate su misura per soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti, e questa nuova soluzione non fa eccezione. Insomma se state valutando un cambio di operatore e desiderate godere di una connettività di ultima generazione senza spendere una fortuna, non cercate oltre.

HoMobile: tutti i servizi e dettagli inclusi

HoMobile offre una promozione che vi permetterà di navigare a piena velocità in 5G, con 250GB di dati. Ma anche minuti e SMS illimitati. Il tutto al vantaggioso prezzo mensile di soli 11,99€.

Tale promo non è solo conveniente, ma anche trasparente e priva di vincoli nascosti. I clienti infatti avranno la possibilità di mantenere il loro attuale numero telefonico o attivarne uno nuovo, tutto gestibile comodamente online. E se per qualsiasi motivo qualcuno non fosse completamente soddisfatto del servizio, avrà ben 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso. In più, per agevolare la transizione, l’attivazione è gratuita per i clienti provenienti da altri operatori. Tra cui Iliad, Fastweb, Coop Voce e Poste Mobile. Ma le vantaggiose proposte di HoMobile non si fermano qui. Se invece si desidera un nuovo recapito si potrà personalizzarlo secondo i propri gusti ed esigenze. Il tutto a soli 4,99 euro, ora disponibile anche con eSIM per massima flessibilità.

A queste opzioni si aggiunge l’assistenza via WhatsApp e altri servizi inclusi. Come la navigazione in hotspot e un’app intuitiva per il controllo dell’offerta. Insomma HoMobile si conferma come una scelta ideale per coloro che desiderano un servizio mobile di alta qualità a un prezzo accessibile. Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità di navigare in 5G a soli 11,99€ al mese.