BMW Serie 3: aggiornamenti e più potenza per i modelli plug-in

BMW, qualche anno fa, aveva presentato il restyling della Serie 3, sia nella versione berlina che Touring, introducendo diverse novità sia nel design che nella tecnologia. Adesso, la casa automobilistica presenterà un nuovo aggiornamento per entrambe le varianti. Questo sarà nuovamente incentrato sulla tecnologia, ma per la parte dello stile si focalizzerà più sugli interni che sul lato esterno. Il vero cambiamento lo si avrà però a livello di autonomia, nella modalità elettrica per i modelli appartenenti alla serie di tipo plug-in. La produzione delle vetture aventi questo stile innovativo inizierà a luglio, ma se siete curiosi di sapere quando queste approderanno sul nostro mercato resterete delusi poiché l’azienda ha comunicato nulla a riguardo.

Le novità estetiche per questo Model Year esterne toccano perlopiù le colorazioni. Ora saranno disponibili delle nuove tonalità metallizzate come l’elegante Arctic Race Blue e l’aggressivo Fire Red, insieme a cerchi in lega rinnovati. Per le versioni aventi il pacchetto M Sport, saranno anche disponibili nuovi cerchi in lega M da 19 pollici. Le nuove BMW al loro interno avranno un volante sportivo, realizzato in pelle molto elegante. L’ambiente cambia grazie a delle modifiche apportate all’illuminazione che è stata ampliata anche alle bocchette dell’aria e ad altre superfici. Il pacchetto avrà un nuovo volante in pelle M a tre razze, con fondo piatto e striscia rossa a ore 12.

Tecnologia e migliorie a livello di potenza per la nuova serie BMW

Il sistema BMW infotainment è ora basato sulla nuova piattaforma iDrive 8.5, che presenta ora un’interfaccia diversa ed aggiornata. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, ci sono gli ultimi ADAS sviluppati dalla stessa BMW. E le motorizzazioni? La Serie 3 presenta una scelta molteplice che va dal classico carburante a benzina o diesel, alla versione maggiormente sostenibile plug-in. I propulsori a 4 cilindri regalano una potenza maggiore che va dai 150 ai 286 CV, mostrando un certo miglioramento rispetto al passato.

Per quanto concerne il motore a benzina si ha un sei cilindri da 374 CV, mentre quelli a diesel è sempre a 6 cilindri ma con potenza da 340 CV. L’aggiornamento principale riguarda però l’introduzione di una batteria dalle performance di 19,5 kWh per i modelli Plug-in, creando così un’autonomia in modalità elettrica che arriva facilmente fino a circa 100 km, molto più rispetto a simili modelli. Tramite tutti questi aggiornamenti e alle molte novità, la BMW Serie 3 si conferma come un’eccellente scelta per chi vuole acquistare una berlina di lusso.