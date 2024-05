Roborock, marchio indipendente nato da una costola di Xiaomi nel 2014, che si occupa della produzione di piccoli elettrodomestici per l’aspirazione, ha presentato giusto oggi alla stampa italiana le proprie intenzioni per il futuro per il mercato nostrano, ma anche di una serie di prodotti che potremo a vedere a breve nelle nostre case.

I dispositivi dell’azienda sono forse tra i più venduti su Amazon, finalmente potremo trovarli anche presso uno dei più grandi rivenditori di elettronica, stiamo parlando di MediaWorld. I primi modelli che arriveranno in Italia sino i Qrevo Master e Qrevo MaxV, con quest’ultimo che va a posizionarsi nel segmento immediatamente superiore al Qrevo Pro, con la sua capacità di raggiungere una potenza di aspirazione di ben 7000 PA, a cui si aggiungono il doppio braccio estensibile, il che gli permette di raggiungere le aree più nascoste e remote, con una spazzola rotante utile per il lavaggio. La base di svuotamento viene corredata da funzione di lavaggio spazzole a 60 gradi, senza dimenticarsi della telecamera con AI per il riconoscimento degli ostacoli.

Il top fra i top resta Qrevo Master, con potenza di 10’000 Pa, integra dei veri e propri raschietti al proprio interno per riuscire a spezzare capelli o filamenti di vario genere, i quali potrebbero andare ad attorcigliarsi sulle spazzole, le funzioni che vanno ad aggiungersi a tutte le precedentemente descritte. Il prodotto sarà disponibile su Amazon a partire dal 13 giugno.

Roborock Qrevo S, Flexi Pro e Lite

Roborock Qrevo S è la versione economica, infatti ha una potenza di aspirazione di 7000Pa, il sollevamento delle spazzole per la pulizia dei tappeti, e tutto ciò che di base si può trovare in un “normale” robot aspirapolvere. Roborock Flexi Pro e Lite sono due lavapavimenti che possono raggiungere una potenza di aspirazione di 17’000 Pa con funzionamento anche in orizzontale, così da riuscire a pulire senza problemi anche sotto i mobili o il letto di casa. Entrambe integrano una spazzola che pulisce fino ad 1 millimetro dal battiscopa, con Flexi Pro che è smart (controllabile anche da remoto via app) e con una sorta di retromarcia che facilita le operazioni di pulizia. Flexi Lite, al contrario, ha serbatoi leggermente più piccoli, con lavaggio della spazzola a temperatura ambiente (non con acqua calda come il precedente), oltre ad essere leggermente più leggero (circa 1kg in meno).