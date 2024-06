La serie Galaxy Watch è stata protagonista, dal 2018 ad oggi, di un lento, ma positivo sviluppo. Inizialmente si era partiti con Tizen come sistema operativo per poi arrivare nel 2021 a Wear OS. Quest’ultimo ha fornito la spinta decisiva agli indossabili per affermarsi all’interno del mercato che sta diventando sempre più agguerrito. Assecondando l’andamento del settore, sembra che Samsung abbia intenzione di introdurre l’intelligenza artificiale anche all’interno dei suoi orologi smart.

Secondo quanto emerso, sembra che GalaxyAI verrà introdotta con la prossima One UI Watch. Quest’ultima si baserà su Wear OS 5. Le prime funzioni coinvolte in tale aggiornamento sono quelle sanitarie che verranno potenziate con l’intelligenza artificiale con incoraggiamenti, suggerimenti, ed una migliorata comprensione dello stato di salute.

Samsung introduce l’AI sugli smartwatch con Wear OS 5

Nel dettaglio, stando alle ultime dichiarazioni di Samsung, le funzioni Galaxy AI Health in arrivo sui dispositivi Galaxy Watch includeranno il punteggio energetico, suggerimenti per il benessere, nuovi indicatori del sonno. nuove soglie aerobica, routine di allenamento e Gara.

Il punteggio energetico permetterà di migliorare la comprensione delle condizioni di salute giornaliere di tutti gli utenti sfruttando un’analisi combinata di svariati parametri, tra cui attività, frequenza cardiaca e sonno. Suggerimenti per il benessere, invece, verrà utilizzata come supporto per il raggiungimento degli obiettivi di salute personali. Ci saranno approfondimenti, indicazioni specifiche ed anche consigli motivazionali.

I nuovi indicatori del sonno forniranno agli utenti un’analisi dettagliata e più precisa della loro qualità del sonno. Le informazioni relative al movimento durante le ore di sonno saranno più minuziose e comprenderanno anche l’analisi della respirazione e della frequenza cardiaca. Proprio in relazione alla metrica di quest’ultimo indicatore viene introdotta una nuova soglia aerobica e una anaerobica.

Su Wear OS 5 arriva anche una nuova routine che offre un allenamento maggiormente personalizzato con la combinazione di diversi esercizi. Infine, Gara, aiuta gli utenti a restare motivati tracciando tutti i progressi, passati e presenti, raggiunti durante la propria attività fisica. Per poter sfruttare tali miglioramenti e funzioni bisognerà attendere poco. Infatti, la data di release ufficiale potrebbe arrivare proprio nel mese di giugno.