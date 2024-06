Nel mondo dell’automobilismo di lusso, un’epoca sembra volgere al termine mentre un’altra si schiude. Ciò è stato evidenziato da una trasformazione radicale nei gusti dei consumatori. Il 2024 segna un punto di svolta nella storia della Ferrari, marchio leggendario noto per le sue iconiche vetture sportive. Secondo gli ultimi dati di vendita, la Purosangue, un SUV, sta emergendo come il modello più ambito. Riuscendo a superare le tradizionali due posti sportive che hanno da sempre caratterizzato il DNA del marchio.

L’ascesa della Ferrari Purosangue, una svolta per la casa automobilistica italiana

Con un motore che sprigiona 725 cavalli di potenza, questo SUV rappresenta l’equilibrio perfetto tra lussuosa praticità e prestazioni mozzafiato. L’acclamazione di Jeremy Clarkson e l’entusiasmo dei clienti dimostrano che questa Ferrari è molto più di una semplice auto. Si tratta di una supercar rialzata, capace di regalare emozioni di guida indimenticabili. Ma ciò che colpisce ancor di più è il fatto che questa vettura sta praticamente infrangendo ogni previsione sulle vendite. In quanto è riuscita a superare persino modelli tradizionali come la Roma e la 296 GTB. Tale fenomeno sottolinea una tendenza più ampia. Ovvero sembra che ci si stia dirigendo verso l’accettazione dei SUV come tipologie di auto di lusso.

Ma l’ascesa della Purosangue non è un caso isolato. Essa riflette una tendenza più ampia nel settore automobilistico di lusso. Lamborghini, ad esempio, ha già aperto le porte al mondo dei SUV con l’Urus, che sta dominando il mercato europeo. Sembra infatti che solo pochi marchi come McLaren e Bugatti, resistano ancora al cambiamento dei gusti dei consumatori. Anche se, secondo alcune indiscrezioni, pare che anche queste icone stiano valutando attentamente la situazione. Non ci resta che attendere e vedere come si evolveranno le cose nel settore. È evidente però che, le tendenze del mercato così come le preferenze dei clienti, varino in continuazione. Ciò comporta dunque che, anche i brand da sempre più in vetta, non sono immuni dalla necessità di apportare delle modifiche alle loro scelte di produzione. Proprio per continuare a restare a galla come chiunque altro.