YouTube continua la sua battaglia contro gli adblocker, ma nel frattempo Google sta introducendo un’altra importante novità sulla sua piattaforma video. Ora, infatti, è possibile giocare direttamente su YouTube. La funzione è in realtà già disponibile dalla fine del 2023 e viene identificato con la voce “Playables”. Quest’ultima offre agli utenti una specie di “Sala giochi” all’interno della stessa piattaforma di streaming video. Sono games definiti “mordi e fuggi” con cui passare il tempo tra un video e l’altro.

YouTube estende la piattaforma Playables

Tra i titoli presenti ci sono anche alcuni giochi noti come ad esempio Angry Birds Showdown. In tutto sono presenti all’incirca 75 videogiochi che fino a questo momento erano disponibili solo con un abbonamento a YouTube Premium. Con l’inizio del rollout, invece, anche gli utenti che usufruiscono gratis della piattaforma video potranno accedere a questi giochi.

L’annuncio è stato diffuso con un post sul blog ufficiale della piattaforma. Come dichiarato la sezione dedicata ai giochi arriverà sia nella versione desktop che sui dispositivi Android ed iOS. Il suo rollout potrebbe richiedere del tempo per completarsi, potenzialmente alcuni mesi, ma rappresenta comunque un’aggiunta significativa alla piattaforma.

La mossa di Google è particolarmente interessante nel contesto della competizione con Netflix Games. Anche se l’azienda di Mountain View si stia concentrando su esperienze di gioco leggere e rapide, l’aggiunta di una sala giochi potrebbe segnare un punto di svolta verso un’espansione più ampia dell’ecosistema di intrattenimento.

La possibilità di giocare sulla piattaforma video offre agli utenti un modo aggiuntivo di passare il tempo all’interno dell’app. Una mossa del genere potrebbe aumentare il tempo di permanenza degli utenti su YouTube, migliorando ulteriormente il valore della piattaforma. Anche se ci vorrà del tempo per vedere il rollout completato per tutti gli utenti, tale novità potrebbe cambiare il modo in cui utilizziamo la piattaforma, rendendola ancora più versatile e coinvolgente.