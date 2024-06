Svolgere le attività casalinghe talvolta può essere una vera tortura, a meno che non si usi il giusto dispositivo. Trovare al giorno d’oggi un’aspirapolvere senza fili in grado di donarci la possibilità di pulire casa senza troppi sforzi è divenuto di vitale importanza, soprattutto per chi di tempo a disposizione ne ha davvero poco. L’aspirapolvere Laresar Ultra 7 Vacuum senza fili si distingue dai tanti device sul mercato proprio grazie ai suoi pregi e al suo prezzo molto conveniente.

L’aspirapolvere presenta una potenza eccezionale, una grande versatilità ed è dotata di tecnologia all’avanguardia. In poco tempo consente di rimuovere tutto lo sporco dalle superfici, risucchiando polvere e residui da ogni angolo. Grazie alla sua capacità di trasformarsi in pochi passaggi in una comoda aspirapolvere portatile e agli accessori inclusi diventa ancor di più un elettrodomestico indispensabile. Tutte le stanze potranno essere pulite da cima a fondo, rimuovendo ogni pelo di animale anche negli spazi più stretti.

Packaging e Design aspirapolvere

Di primo acchito, il confezionamento appare solido e costruito in modo che ogni pezzo arrivi “sano e salvo” a casa quando si ordina l’aspirapolvere Laresar Ultra 7 a casa. Nella scatola troviamo il dispositivo, il supporto per la ricarica, gli ugelli, l’adattatore, i filtri HEPA e il manuale d’istruzione per l’utente.

Il design della Laresar Ultra 7 è stato studiato con precisione in modo da combinare la funzionalità ad un’estetica piacevole cosicché il dispositivo si adatti ad ogni ambiente. I colori utilizzati sono differenti ma si uniscono tra loro in modo armonioso, andando da alcuni dettagli tendenti ad un oro/rame e rosso alle componenti principali in grigio scuro. Al di sopra del corpo principale, dopo il filtro di colore azzurro, si trova un display touchscreen dalla forma circolare comodo e dalla luminosità nitida ove è possibile leggere tutti i dettagli e le informazioni sull’aspirazione. Il tubo è telescopico e quindi può essere allungato ed accorciato in base alle proprie preferenze.

Il manico dell’aspirapolvere ha linee create per rendere il device maneggevole così da poter raggiungere anche gli angoli più impossibili con estrema facilità. La Laresar pesa solo 2,8 kg e possiede una grandezza complessiva di 122x25x22 cm. Il serbatoio dello sporco ha invece una capacità di 1,5 l. Gli accessori inclusi nella confezione vanno poi ad ampliarne le capacità per poter utilizzare l’aspirapolvere su ogni tipo di superficie, compresi i tappeti. Tra di essi vi è anche una speciale spazzola con illuminazione LED che si dimostra essere molto utile per rimuovere lo sporco nei punti più bui come dietro i mobili o sotto il divano. Tramite il supporto a parete, la Ultra 7 può essere posizionata letteralmente ovunque in modo che sia sempre pronta all’usa e che al contempo la ricarica mentre è in pausa.

Funzioni e potenza d’aspirazione Laresar Ultra 7

L’aspirapolvere senza fili Laresar Ultra 7 ha in dotazione un motore brushless da 550W ed è capace di raggiungere addirittura i 200.00 giri al minuto. La potenza di aspirazione ciclonica varia a secondo della modalità di utilizzo, scegliendo tra la ECO, la Mid e la Max. In modalità ECO la potenza raggiunge i 18000 Pa, in modo che il dispositivo pulisca efficacemente le superfici delicate con un’aspirazione meno “aggressiva”. Nella modalità intermedia, invece, tocca i 28000 Pa e nella Max, quando si ha che fare con uno sporco maggiore più incrostato, dona ottimi risultati tramite una potenza di 45000 Pa.

Oltre alla sua fantastica potenza, questa aspirapolvere senza fili è anche speciale per il suo sistema di filtraggio. Si tratta di un sistema a 7 stadi che comprende il particolare filtro HEPA. Grazie ad esso la Ultra 7 riesce a catturare facilmente il 99,99% delle particelle di polvere, perfetta per chi soffre di allergie e vuole avere un’aria più pulita in tutta casa, evitando anche gli intasamenti.

Spazzole e Display

I contenitori sono facilmente lavabili grazie al comodo pulsante di rilascio, così come i filtri e sono molto robusti, il che contribuisce ad una diminuzione delle spese data dalla necessità di poca manutenzione.

Il rullo a forma di V, invece, riduce il rischio che i capelli o i peli di animali si aggroviglino ad essa. Grazie poi alla rotazione flessibile e agli accessori l’aspirapolvere arriva davvero ovunque e senza compiere acrobazie. Il fatto che possa essere trasformata in un dispositivo a mano consente anche di effettuare pulizie rapide e persino di aspirare le briciole nascoste nei tasti del proprio laptop con l’ugello circolare.

Per i divani e per le fughe dei pavimenti c’è l’ugello con la bocca stretta e sottile. La funzione self stending invece permette di aspirare mentre si parla al telefono o si svolgono altre attività, aspetto perfetto per chi si da al multitasking.

Il display mostra lo stato della batteria, la modalità in uso e persino il livello di riempimento della polvere. Nel caso in cui il condotto d’aria o il rullo si dovessero bloccare segnalerà un allarme in modo che l’aspirapolvere funzioni sempre in modo perfetto. Come accennato, inoltre, l’aggiunta delle luci LED è perfetto per chi vuole risultati eccelsi. Nessuna briciola o granello di polvere sfuggirà.

Autonomia dell’aspirapolvere

L’aspirapolvere Ultra 7 di Laresar possiede una batteria rimovibile 8×2500 mAh, superando le prestazioni di molti altri dispositivi simili. L’autonomia è di 60 minuti al massimo quando si utilizza la modalità ECO, mentre la ricarica raggiunge il 100% in 4 ore semplicemente poggiandola al suo supporto a parete. In versione Mid invece la batteria dura 35 minuti e in Max 20.

Prezzo della Laresar Ultra 7

Il modello Laresar Ultra 7 non è attualmente in vendita sul sito ufficiale Laresar, tuttavia può benissimo essere acquistata su Amazon (andando su questo link) al prezzo molto conveniente di appena 259 euro. Considerando gli accessori inclusi, le modalità e la potenza, la spedizione gratuita se si possiede Amazon Prime il costo è più che ottimo.

Pro e contro dell’aspirapolvere Laresar Ultra 7

Pro

Partendo esattamente da come l’abbiamo descritta, nei pro di quest’aspirapolvere posizioniamo per primo l’ottimo design. Non solo possiede linee moderne e colori particolari, ma i materiali in uso sono ottimi e donano una certa durabilità. Il manico e il tubo telescopico, oltre alla testina girevole, consentono a chi acquista la Laresar Ultra 7 di avere una certa maneggevolezza e comodità, anche quando si vuole raggiungere zone difficili della casa. Grazie alle diverse modalità di aspirazione e alla potenza diversificata, si è sempre certi di avere il risultato che si desidera durante la pulizia della propria casa, su qualsiasi tipo di superficie. Trattandosi di un dispositivo 4 in 1 trasformabile, tra i vantaggi vi poniamo anche la sua versatilità pazzesca, completata dalla serie di accessori in dotazione che si trovano all’interno della confezione. Anche la spazzola antigroviglio, per chi possiede amici a 4 zampe, è molto apprezzata.

La possibilità di svuotare il serbatoio tramite un semplice tasto, senza non dover toccare la sporcizia, donano l’opportunità di avere un’aspirapolvere pulita e mai intasata. Il contenitore si lava poi con l’acqua, cosa gradita dato che non si devono compiere chissà quali sforzi per eliminare tutti i residui. Il fatto poi che l’aspirapolvere possegga un sistema di filtraggio così completo e sofisticato non può non posizionarsi tra i vantaggi del dispositivo. Il rilascio di aria pulita rende il device perfetto per chi vuole finalmente avere un’aria respirabile e priva di polvere, apprezzabile da chi ne è allergico e non vuole passare le giornate a starnutire.

Contro

Come svantaggi, non ve ne sono molti, ma il contenitore dello sporco, seppur facile da svuotare, non è proprio super capiente e potrebbe richiedere pulizie più frequenti del solito. Anche l’autonomia, se si vuole utilizzare soprattutto la modalità Max, potrebbe essere un problema per chi possiede una grande casa, ma con i 60 minuti donati dalla modalità eco potrebbe essere più che sufficiente.

Conclusioni: acquistare la Laresar Ultra 7 è una buona scelta?

Se si desidera avere un pavimento brillante in poco tempo, senza polvere o briciole di qualche tipo, la Laresar Ultra 7 è una scelta vantaggiosa. Considerando che si tratta pur sempre di un’aspirapolvere senza filo, non si dovrà cambiare in continuazione presa di corrente e passarla per casa sarà molto più semplice e veloce. Quando non si ha tanto tempo e ci si vuole sbrigare usandolo prima o dopo il lavoro, questo dispositivo è il migliore anche grazie alla doppia spazzola in dotazione che rimuove tutti i capelli e i peli di cane o gatto in giro. Il tasto che dona l’opportunità di svuotare il contenuto nel cestine rende tutto migliore e pratico.

Non è un’aspirapolvere rumorosa e il led in dotazione consente di poterne usufruire anche quando è mattino presto o è tardi la sera. La luce davanti la spazzola illumina perfettamente il pavimento cosicché niente possa sfuggire. Il filtro, lo si dice per la millesima vola ma è un punto a favore importante, è la garanzia che nell’aria non venga rilasciata polvere che renda inutile poi il lavoro di pulizia effettuato. Il costo è davvero conveniente e se si confronta la Laresar con altri device simili ci si rende conto di quanto questo sia unico ed allettante. Vi migliorerà l’esistenza!

Ricordiamo che l’aspirapolvere senza fili Laresar Ultra 7 non è acquistabile sul sito ufficiale e che però può essere tranquillamente ordinata su Amazon, dove gode anche della spedizione prime, in aggiunta, dal 1 giugno al 1 luglio, con il codice ZWLPC7KW potrete ottenere uno sconto aggiuntivo del 10%.