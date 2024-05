Navee ha realizzato un nuovo interessante monopattino elettrico ispirato al Cybertruck di Tesla, dotato di tutto ciò che potremmo desiderare su un monopattino!

Design ed Estetica

Come anticipato, è liberamente ispirato al design diamantato del Tesla Cybertruck, cosa evidente soprattutto nella parte della pedana (abbastanza ampia da ospitare il 46 di piede del recensore).

A colpire a prima vista è il complesso sistema ammortizzante che è stato studiato all’anteriore, un forcellone bibraccio rovesciato realizzato in acciaio normalmente utilizzato nella realizzazione di camion e in grado di sopportare 14 tonnellate di peso.

Anche nella parte posteriore è presente un sistema ammortizzante con un forcellone che collega la pedana alla ruota posteriore, con il parafango dotato di portatarga sospeso sopra la ruota posteriore senza collegamento alla pedana.

Il cockpit ha un display orizzontale sospeso da 4 pollici che mostra connessione bluetooth, spia delle frecce direzionali, spia luci, velocità istantanea, mappa e livello di carica della batteria. Si legge bene sotto la luce del sole, è a colori, ha una buona luminosità (che comunque si abbassa un poco quando accendiamo le luci la sera).

Le frecce direzionali sono integrate alle estremità del manubrio e si azionano con un comando posto a sinistra del manubrio, con tanto di emissione acustica.

Frontalmente troviamo il faro anteriore a LED, sufficientemente potente e naturalmente al posteriore la luce di posizione/freno, come previsto dalla normativa.

Lo scooter si piega velocemente aprendo il blocco del maubrio e ripiegando lo sterzo verso la ruota posteriore e agganciando il campanello all’apposito gancio.

Il peso è inevitabilmente elevato per via del complesso sistema di sospensioni: 22 Kg circa ed è pertanto pesantuccio da trasportare a mano.

Le ruote sono da 10 pollici, ideali per superare gli ostacoli.

Prestazioni e dati tecnici

Il motore, posizionato nella ruota posteriore, ha una potenza di picco di 700w, da non confondere con il limite a 500 W di potenza nominale continua del motore elettrico previsto dalla nuova normativa italiana.

La potenza del motore di questo monopattino è infatti di 350 w ma la potenza di picco elevata e la piattaforma ad alta tensione a 36V consentono di avere un ottimo spunto anche con un recensore pesante (più di 90 kg del sottoscritto) e di superare pendenze anche impegnative (18°) senza dover scendere a spingere.

Possiamo scegliere tra tre mappature cliccando rapidamente due volte il pulsante di accensione posto alla destra sul manubrio accanto al manettino accelleratore.

Troviamo la mappa per zone pedonali (6 km/h), la mappa Dynamic (15 km/h) e la Sport (20 Km/h di velocità massima come da normativa).

Le ruote, come anticipato, sono da 10 pollici, ma la notizia più bella è che sono Tubeless!

Questo aggiunge ulteriore comfort, assorbimento delle asperità, minor resistenza al rotolamento e maggior resistenza alla foratura.

La fenata è affidata ad un freno a tamburo anteriore e all’E-Abs posteriore che funge anche da sistema di ricarica in frenata.

Compatibile con la rete Apple Find My, per localizzare lo scooter anche quando disconnesso dal Bluetooth del nostro smartphone

Doti dinamiche e autonomia

Lo spunto e l’accelerazione sono davvero buoni ed è un mezzo agile nonostante la stazza, probabilmente grazie alla centralizzazione delle masse e alla trazione affidata alla ruota posteriore.

Anche in velocità (limitata a 20 km/h come previsto dalla legge) il monopattino è stabile, grazie alle ruote generose e al sistema di sospensioni che assorbe bene le asperità della strada, senza collassare sotto il peso superiore alla media del vostro recensore.

L‘autonomia dichiarata, grazie al pacco atterie al litio 18650, è di circa 40 Km, ma dipende tanto dalla mappa utilizzata, dal percorso e da come guidati. In mappa sport e pesando 90 kg siamo riusciti a raggiungere i 30 km di autonomia, guidando in mappa D e guidando tranquilli è realistico raggiungere i 40 km dichiarati di autonomia.

La ricarica completa richiede 6 ore.

App Mobile

Sarà sufficiente scannerizzare il QR code presente sull’imballaggio blu della pedana per scaricare l’app Navee per il vostro smartphone Android o iOS, dalla quale potremo collegare lo scooter al nostro account e controllarlo con un blocco temporaneo, controllare i km percorsi, l’autonomia, le luci, gli aggiornamenti del firmware ed il freno motore.

Peccato non si possa impostare il cruise control, speriamo in un futuro aggiornamento.

Conclusioni

In vendita presso la rete Unieuro ha davvero tutto ciò che si potrebbe desiderare da un monopattino elettrico: è a norma con il codice della strada, ha le sospensioni, le ruote tubeless da 10 e un ottima autonomia.

L’unico difetto è forse il peso, inevitabile per un sistema di sospensioni tanto raffinato.