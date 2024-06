Audi Q6 e-tron performance: il SUV con prestazioni migliorate

La Audi ha finalmente lanciato, dopo un’attesa lunga, il suo atteso modello Audi Q6 e-tron, sorprendendo gli appassionati annunciando anche l’espansione della gamma con nuove versioni. La casa automobilistica ha infatti ammesso che presto vi sarà l’arrivo della nuova Q6 e-tron performance, avente un singolo motore elettrico e a trazione posteriore.

La Audi Q6 e-tron performance, appunto, è dotata di un singolo motore elettrico che riesce facilmente a toccare una potenza massima di 326 CV, molto più di quanto ci si aspetterebbe. Questo SUV elettrico straordinario donerà a chi avrà la fortuna di guidarlo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soltanto 6,6 secondi. La batteria, invece, ha una capacità di 100 kWh (94,9 kWh utilizzabili). Grazie alla maggiore efficienza rispetto alle versioni con doppio motore, l’autonomia raggiunge infatti 641 km nel ciclo combinato WLTP, ideale per i lunghi viaggi se non si vogliono effettuare troppe soste.

Potenza sopraffina per una nuova Audi Ecologica

La piattaforma PPE va a supportare un’architettura dalla potenza di ben 800 V, il quale consente, per la gioia degli acquirenti una ricarica ad altissima potenza. Essa infatti raggiunge fino a 270 kW in corrente continua, il ché permette alla batteria di arrivare ad una buon autonomia in poco tempo. La stessa Audi infatti assicura che è possibile ripristinare fino a 260 km di autonomia in soli 10 minuti recandosi però presso una stazione ad alta potenza. La Audi Q6 e-tron performance si aggiunge così alla vetture disponibili insieme alla versione quattro, con doppio motore da 387 CV e alla variante sportiva Audi SQ6 e-tron quattro, con 517 CV in modalità boost.

Il nuovo SUV elettrico sarà disponibile nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre 2024 e sarà proposto negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition. Il prezzo di partenza per la Audi Q6 e-tron performance sarà di 73.300 euro. Tramite la sua perfetta combinazione di prestazioni, autonomia e tecnologia avanzata, la Audi Q6 e-tron performance potrebbe diventare una scelta molto appetibile per gli acquirenti che desiderano un auto di classe e che vogliono passare ad un modello più ecologico.