Volkswagen: arriva la nuova entry level elettrica economica

Volkswagen ha confermato i suoi piani di sviluppare una nuova vettura entry level a batteria, destinata a competere con i modelli low cost provenienti dalla Cina. La presentazione di questo veicolo dovrebbe avvenire (si spera) per il 2027, circa due anni dopo il debutto della ID.2, un’altra importante aggiunta che sarà commercializzata a partire da 25.000 euro.

L’obiettivo di Volkswagen per il nuovo modello del 2027 è quello di offrire un prezzo inferiore ai 20.000 euro, posizionandosi come una soluzione accessibile per i consumatori europei. Secondo il CEO del Gruppo Volkswagen, Oliver Blume, questa iniziativa evidenzia quanta risonanza abbia l’importanza di una nuova strategia all’interno del mercato continentale per l‘elettrificazione dell’azienda.

Non basta il lavoro Volkswagen, serve più impegno da parte delle aziende e dei governi

Anche se il nome definitivo del veicolo non è stato ancora confermato, è noto che da tempo viene identificato come ID.1. Indipendentemente dal nome, per Thomas Schaefer, capo del marchio Volkswagen, il prezzo contenuto non intaccherà per nulla gli standard elevati della futura auto elettrica.

Per il parere di Schaefer c’è però bisogno di un maggiore sostegno politico e delle condizioni quadro competitive per il successo della mobilità elettrica in Europa. Il progetto della ID.1 arriva in un momento in cui le case automobilistiche cinesi stanno cercando di conquistare quote di mercato sempre più significative nel settore auto europeo. Volkswagen ha inoltre messo in discussione l’efficacia dei nuovi dazi proposti dall’Unione Europea sui modelli elettrici prodotti in Cina, sottolineando che le aziende cinesi potrebbero ben presto costruire stabilimenti nel continente europeo. Per l’azienda, è prioritario concentrarsi sulla riduzione dei costi per rimanere competitivi.

Secondo il brand, le società europee hanno ancora tempo per prepararsi e diventare più competitive sul fronte dei costi, stimando un periodo di 2-3 anni per adattarsi alle sfide del mercato. Come la Volkswagen devono lavorare assiduamente per modificare i propri asset e far sì che questi vertano di più sulla costruzione di vetture ecologiche creando magari tecnologie che ne vadano a ridurre le spese.