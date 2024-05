La Teclast, azienda rinomata per i suoi prodotti tecnologici, ha progettato il T50HD, un tablet che combina perfettamente eleganza e funzionalità, ideale per chi è alla ricerca di un device che sia versatile, affidabile e che funga anche da smartphone. Ebbene, una delle particolarità di questo modello è proprio il soc dedicato alla SIM che consente di effettuare chiamate come un qualsiasi dispositivo mobile.

Il tablet è moderno ma anche robusto e va ad adattarsi a qualsiasi tipologia d’uso. Si possono guardare contenuti streaming su diverse piattaforme, effettuare call di lavoro con stabilità in qualunque momento, anche fuori casa. Le sue specifiche tecniche avanzate garantiscono poi prestazioni fluide, mentre la grande capacità di archiviazione di cui è dotato e l’autonomia eccellente donano praticità. Il sistema operativo, inoltre, rende il tablet Teclast T50HD personalizzabile in ogni aspetto e molto sicuro, anche se viene utilizzato da minori grazie a delle particolari funzionalità.

Design del Tablet Teclast

Il Teclast T50HD si distingue tra gli altri modelli sul mercato per il suo stile ricercato ed elegante. Il tablet risulta maneggevole e resistente, cosa positiva se lo si trasporta con frequenza. Il dispositivo è costituito da un corpo in alluminio lavorato a CNC con una finitura sabbiata, il ché conferisce un aspetto ed una sensazione al tatto che solitamente ritroviamo nei device di fasce più elevate. Il materiale in alluminio utilizzato dalla Teclast non solo ne migliora l’estetica, ma assicura anche una maggiore resistenza. Il design Aura Ring è ispirato agli elementi cosmici, come spiegato dalla stessa azienda, ed è un simbolo di innovazione e di estetica fusi in un unico dispositivo.

Il display da 11 pollici IPS ha risoluzione di 1920×1200 pixel e proporzioni 16:10. Esso riproduce immagini dai colori vivaci e molto dettagliate, ideali sia per la navigazione web, che per lo streaming video o le videocall. Le cornici dello schermo sono larghe circa 1 cm e donano al tablet uno stile più contemporaneo, garantendo al contempo che il touchscreen non venga attivato accidentalmente. I bordi arrotondati facilitano la presa e proteggono al meglio il tablet in caso di urti.

Il T50HD possiede anche due fotocamere posizionate sul retro ed una selfie camera sulla parte frontale. Sul lato inferiore si trova invece una tipica entrata Type-C, uno Slot per la micro SD/SIM ed il primo speaker. All’opposto è posizionato il secondo speaker che contribuisce nel regalare una buona resa acustica. Al lato destro verso il basso ci sono i pulsanti per la regolazione del volume. Il tablet, nonostante le sue caratteristiche avanzate, ha un peso di soli 530 g e uno spessore di appena 7,8 mm, assicurando la massima portabilità senza compromettere la robustezza.

Hardware del T50HD

Il Teclast T50HD ha un display luminoso e nitido con angoli di visuale ottimali. Lo schermo è il 15% più grande rispetto agli standard Full HD e possiede una luminosità di 400 nit. Esso beneficia anche della certificazione Rheinland TUV che assicura la protezione degli occhi dalla luce durante l’uso prolungato. Questa tecnologia permette di godere dei contenuti preferiti per lunghi periodi senza affaticare la vista. Per chi usa molto il device, lo schermo di questo tablet è l’ideale proprio perché si adatta ad ogni azione. La luminosità cambia a seconda di ciò che si sta facendo per proteggere i propri occhi passando, ad esempio, alla modalità lettura o dark.

La GPU Mali G57 nel tablet è abbastanza potente da garantire uno streaming di alta qualità, un aspetto da non sottovalutare se si parla di dispositivi di tale fascia. Oltre questo, grazie alla frequenza di 650 MHz dimostra essere un dispositivo ottimo anche per chi è appassionato di gaming. Il Teclast T50HD infatti è anche caratterizzato da un’architettura definita Valhall, che consente di supportare sia l’AR e il VR. Il processore è invece un UNISOC Tiger T61 che contribuisce nel regalare all’utente prestazioni fluide per tutte le attività.

Il tablet è anche equipaggiato con il Teclast Sweet 4 audio system, un sistema studiato appositamente per il modello. Esso consente di riprodurre perfettamente i suoni e creare un ambiente immersivo, permettendo di ascoltare la propria musica preferita, di vedere film e serie tv, giocare sempre ad alti livelli. Per un ascolto “privato” si può sfruttare il jack da 3,5 mm ed utilizzare comodamente le cuffie a seconda della propria preferenza.

Memoria del tablet

Tramite i 256 GB di spazio di archiviazione ROM, il Teclast T50HD presenta di base già ampio spazio per tutto ciò che si vuole salvare nel dispositivo, permettendo di scaricare anche app più pesanti. La memoria del tablet è espandibile fino a 1 TB tramite microSD che si inserisce nel soc apposito. Tutto ciò si combina poi ad una RAM che può arrivare fino a 14 GB, fornendo così un’esperienza multitasking in ogni istante.

Fotocamera del teclast T50HD

Il tablet presenta una fotocamera doppia nella sezione posteriore da 13 MP di tipo OmniVision dotata di sistema di autofocus e camera con AI per ottenere immagini sempre ottimizzate. Il LED da cui sono affiancate consente invece di scattare foto anche con luce scarsa avendo buoni risultati. La fotocamera frontale è invece una 8 MP, ideale se si vuole effettuare una videochiamata.

Connettività

Il tablet T50HD supporta sia TDD che FDD e permette l’accesso ad internet attraverso varie tecnologie. Oltre ad essere un semplice Tablet funge anche da cellulare, possedendo la velocità di uno stesso smartphone dotato di 4G ampliata dalla tecnologia VoLTE che garantisce sempre chiamate nitide.

Utilizzando questo modello si ha la possibilità di navigare tramite il WiFi Dual-Band 2.4+5G, raggiungendo una velocità di 433 Mbps, e di connettersi ad altri device con il Bluetooth BT5.0. Se si viaggia con il tablet nella propria auto si può essere sicuri dei propri percorsi grazie al sistema A-GPS che permette di individuare con precisione la propria posizione.

Autonomia del tablet

Il Teclast T50HD è dotato di una batteria da 8000 mAh che consente un utilizzo continuo del dispositivo senza doverlo ricaricare di continuo. In generale assicura fino a 10 ore di autonomia, permettendo di usare il tablet anche mentre si è in giro senza preoccupazioni.

Se si è un appassionato di gaming il tablet durerà in modo continuo fino a 9 ore, mentre chi preferisce ascoltare musica può contare su ben 15 ore di autonomia. Per gli amanti della lettura, il tablet regala invece fino a 14 ore di tempo per finire il libro che si sta leggendo. Ciò vuol dire, in poche parole, che la batteria dura in modo diverso a seconda di come si utilizza il T50HD.

Software tablet

Il sistema operativo di cui il Teclast è dotato è un affidabile Android 14. Grazie ad esso il tablet può essere interamente personalizzato a partire dai colori, ai temi fino al touch in base al proprio stile personale. Il tablet teclast possiede il Parallel View, una funzione speciale che consente di dividere lo schermo e di avere davanti più pagine ed app aperte in contemporanea. In questo modo si riesce ad accedere a più informazioni allo stesso tempo senza dover cambiare in continuazione la schermata e migliorando la produttività.

Se si hanno bambini, può essere semplicemente attivare il Parental control chiamato Family Link così da essere certi che questi non incappino in contenuti inappropriati. Inoltre, tale funzionalità dona anche l’opportunità di settare un tempo massimo di utilizzo del dispositivo, di monitorare le app usate e persino di bloccare a distanza il tablet stesso. Nel caso in cui si voglia essere certi che nessuno tocchi il device in propria assenza si può sfruttare il sistema di riconoscimento facciale che evita anche il dover inserire ogni volta la password per lo sblocco.

Prezzo del Teclast T50HD

Il tablet Teclast T50HD anche su Aliexpress a soli 134,33€, il che lo rende un device potente ma dal prezzo molto allettante. Purtroppo non è venduto sul sito ufficiale o su Amazon italia.

Pro e contro del tablet

Il Teclast T50HD ha diversi vantaggi che lo rendono un’opzione valida nel settore tablet. Il design è sicuramente uno dei suoi punti di forza, con il suo corpo in alluminio e la finitura sabbiata che donano uno stile di classe e una sensazione di robustezza. un aspetto premium e una sensazione di solidità.

Il display IPS da 11 pollici anche può essere considerato tra i pro con la sua alta definizione. La protezione degli occhi durante l’uso è un plus molto apprezzato. Il processore inoltre, UNISOC Tiger T616 e la GPU Mali G57 assicurano a chi sceglie di acquistarlo buone prestazioni ed un sempre utile multitasking, lo streaming video, mentre la memoria permette di salvare diversi contenuti senza dover star sempre lì a “pulire”. Gli altoparlanti del tablet a doppio canale e il sistema audio Teclast Sweet 4 donano poi l’opportunità di avere un suono perfettamente nitido, vantaggioso se non si vogliono utilizzare sempre le cuffie.

La batteria da 8000 mAh garantisce un’autonomia pazzesca anche in caso di uso intenso, cosa da non prendere sotto gamba considerando la tipologia di dispositivo. Il fatto poi che il tablet possa essere utilizzato anche come smartphone, lo rende particolarmente utile se lo si usa per questioni di lavoro, evitando di avere con sé sempre due cellulari.

Il Teclast T50HD presenta però anche dei punti negativi. La mancanza di una certificazione IP lo rende meno resistente a polvere e acqua rispetto ad altri dispositivi. Le fotocamere da 13 MP e 8 MP, anche se adeguate al tablet e all’uso quotidiano, potrebbero non soddisfare proprio tutti.

Conclusioni: un tablet ideale per qualsiasi utilizzo

Il tablet Teclast T50HD è un’ottima scelta se si cerca un dispositivo con un prezzo allettante e che non voglia rinunciare né alle prestazioni, né all’estetica. Le sue diverse funzioni, la possibilità di dividere lo schermo ed il multitasking lo collocano tra i migliori per uso lavorativo. Anche se lo si vuole acquistare per scopi destinati all’intrattenimento nel quotidiano, per guardare qualcosa sul divano o giocare e distrarsi dallo stress quotidiano si configura come un ottimo tablet.

Ricordiamo che il tablet è attualmente in vendita ad un prezzo scontato su Aliexpress e che non è presente l’opzione d’acquisto sul sito ufficiale, che comunque può essere consultato per conoscere tutti i dettagli del prodotto.