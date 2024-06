Acquistare un asciugacapelli è cosa fondamentale per la maggior parte degli utenti nel mondo, dato il suo essere essenziale, nell’ottica di asciugatura della propria folta chioma. Il prezzo di tali prodotti negli anni ha subito tanti cambiamenti, sino ad arrivare al suo essere estremamente low cost, almeno in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere sul mercato.

Oggi su Amazon è possibile mettere le mani direttamente su un asciugacapelli di casa Philips, modello precisamente BHD350/10, della serie 3000, che viene caratterizzato dalla presenza della tecnologia ThermoProtect, per impedire che i capelli possano subire danneggiamenti di alcun genere, proprio nell’atto vero e proprio dell’operazione fondamentale per cui lo stesso prodotto viene creato.

Asciugacapelli Philips in promozione oggi su Amazon

L’asciugacapelli Philips è vostro con un esborso davvero ridicolo, infatti dovete sapere che il prezzo più basso raggiunto nell’ultimo periodo era stato di 30,90 euro, cifra che è stata ulteriormente ridotta da Amazon del 26%, sino ad arrivare ad un valore finale che si aggira attorno a soli 22,99 euro. L’ordine può essere completato direttamente qui.

Il prodotto in questione è in grado di raggiungere una potenza complessiva di 2100W, un asciugacapelli che, grazie anche agli accessori inclusi in confezione, è in grado di garantire asciugatura e styling in un’unica passata, con la cura agli ioni per intensificare la lucentezza dei capelli. Sono disponibili, e raggiungibili direttamente sull’impugnatura, ben 6 impostazioni di calore e di velocità, così da permettere al consumatore finale di personalizzare al massimo l’asciugatura e tutte le funzioni a disposizione.

All’interno della confezione, come anticipato del resto, troverete asciugacapelli e bocchetta da 14 millimetri adatta direttamente per lo styling. L’ordine viene consegnato direttamente da Amazon con spedizione molto rapida diretta al domicilio del consumatore finale.