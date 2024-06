Sicuramente la maggior parte delle persone al giorno d’oggi concentra la sua attenzione se dobbiamo parlare di un ambito relazionato all’invio di messaggi su WhatsApp. Questa applicazione ha compiuto molti aggiornamenti per migliorare le qualità e i servizi offerti dalla suddetta. E adesso ha in mente qualcosa di nuovo.

Essa vuole cambiare qualcosa nella condivisione dei messaggi vocali che vengono di solito inseriti nello stato. Ma cosa vuole cambiare?

WhatsApp, cosa cambia?

Nelle idee di WhatsApp sta emergendo la possibilità di aggiungere e condividere dei messaggi vocali che siano più lunghi negli aggiornamenti di stato. Infatti dopo i relativi aggiornamenti che porteranno la nuova versione dell’applicazione gli utenti potranno tranquillamente realizzare vocali fino a 1 minuto di durata, senza dover più suddividere il vocale in più parti.

Aggiornamento di WhatsApp che oltre alla sua comodità in sé ritrova la sua semplificazione per chi usa di solito gli aggiornamenti di stato vocali per proporre pensieri e molto altro. Dopo questo aggiornamento si potrà finalmente esprimere ciò che si vuol dire attraverso un modo più completo e semplificato.

Riguardo questa funzionalità che WhatsApp ha pensato, essa si trova ancora in fase di sviluppo e di rilascio graduale a tutti gli utenti sia su iOS che su Android. Può anche succedere che aperta l’applicazione dopo l’aggiornamento, essa non contenga il suddetto, però non c’è da preoccuparsi visto che arriverà di seguito.

Oltre a questa ci possiamo anche spostare su un’altra funzionalità che però abbraccia un differente tipo di argomento ovvero le foto profilo generate con l’AI. Si parla di una funzione che sarà disponibile proprio per gli utenti stessi, per le foto profilo. Inoltre sempre WhatsApp sta pensando di aggiungere delle nuove scorciatoie per reazioni e risposte dalla schermata di visualizzazione multimediale della stessa applicazione. Novità che per quello che dovrebbero portare, si fanno attendere con molta voglia.