Un prezzo praticamente inedito ed esclusivo è stato attivato su Huawei MateBook D 16, il notebook che tutti desiderano, un prodotto completo in ogni sua parte che vuole rappresentare il giusto appiglio per tutti gli utenti che non vogliono spendere eccessivamente per l’acquisto di un dispositivo di questo tipo, ed allo stesso tempo si sentono pronti per fare il grande passo.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di una configurazione di base più che soddisfacente, se considerate appunto che il processore è un Intel Core i5 di ultima generazione, combinato con la presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD, quindi con accesso rapidissimo a tutte le informazioni ed i dati salvati sulla stessa. Il display è FullView da 16 pollici di diagonale, offre innumerevoli angoli di visuale, aumentando al massimo l’usabilità degli utenti con amici e parenti.

Huawei MateBook D16: occhio allo sconto Amazon

Uno dei migliori notebook in circolazione, è questo Huawei MateBook D 16, oggi in vendita su Amazon con uno sconto del 28% rispetto al listino originario. Avete capito bene, per raggiungere l’acquisto del laptop non dovrete pagare gli 899 euro previsti originariamente di listino, ma sarete costretti ad effettuare un versamento pari a soli 649 euro. Il prodotto dispone della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, capace di coprire tutti i difetti di fabbrica. L’acquisto può essere completato qui.

Tra le peculiarità che distinguono il prodotto da tutti gli altri troviamo, in primis, la certificazione SGS per la sua grande capacità di ricezione del WiFi, in altre parole riesce ad incrementare la qualità della ricezione del 51% rispetto agli altri modelli in circolo, fino ad una distanza di 270 metri dal router. La batteria, inoltre, supporta la ricarica rapida a 65W.