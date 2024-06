A ognuno di noi può essere capitato almeno una volta nella vita di intraprendere un dibattito digitale su una qualsiasi tipologia di forum, con ovviamente tutta la voglia del caso di avere ragione, il tutto si fa decisamente interessante quando però questo avviene su un forum dedicato ad un videogioco basato sulle armi da guerra, avere ragione diventa un vera e propria battaglia che alcuni utenti hanno deciso di vincere utilizzando documenti segreti la cui pubblicazione è ovviamente illegale.

Stiamo parlando del forum dedicato al videogioco War Thunder, all’interno del quale in alcune discussioni è capitato che alcuni utenti pubblicassero documenti militari segreti pur di avere ragione sulle proprie affermazioni inerenti le armi riprodotte in gioco e utilizzabili.

Pubblicati documenti segreti ripetutamente

Il primo caso si è verificato nel Luglio 2021 quando un utente, presumibilmente un comandante di carro, pubblico dei files inerenti il carro armato Challenger 2, questi ultimi vennero appositamente modificati per apparire declassificati ma i moderatori del forum, resisi conto della situazione, rimossero immediatamente tutto il materiale e allertarono sia l’utente che il Ministero della Difesa del Regno Unito, il quale confermò che si trattava di documenti segreti.

Un caso simile si è verificato nell’ottobre dello stesso anno, un utente ha pubblicato documenti segreti in merito al carro Leclerc per attestare quanto detto in merito alla velocità di rotazione della torretta, anche in questo caso i moderatori hanno rimosso tutto preventivamente.

Il caso più recente risale a Gennaio 2023, vennero pubblicati documenti riguardanti i caccia F-16 e F-15E poi rimossi, includendo manuali di volo con dati sensibili e informazioni sulle armi, esempio a cui si aggiunge il leak di un documento dettagliante la sezione radar del Sukhoi Su-57 e del MiG-29, pubblicato tra il 19 e il 22 gennaio dello stesso anno.

Anton Yudintsev, fondatore di Gaijin Entertainment, ha espresso la sua opinione su quanto accaduto e ha sottolineato come gli sviluppatori siano estranei al tutto e che pubblicare questo tipo di documentazione è privo di senso e illegale.