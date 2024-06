Il prezzo di Samsung Galaxy S23 è letteralmente crollato su Amazon, gli utenti si ritrovano con la possibilità di avere accesso ad un prodotto estremamente versatile e di alta qualità, in vendita a cifre molto più basse del normale, godendo oltretutto di specifiche tecniche di alto livello.

Sebbene sia sul mercato da più di un anno ormai, il Samsung Galaxy S23 risulta essere ancora oggi uno dei migliori smartphone sulla piazza, a partire dall’eccellente display da 6,1 pollici di diagonale, trattasi di un dynamic amoled 2X che garantisce un refresh rate fino a 120Hz, con una fluidità che va ben oltre le più rosee aspettative. Il processore è chiaramente di casa Qualcomm, stiamo parlando di Snapdragon 8 Gen2, che nella configurazione attualmente in promozione, prevede anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite la microSD.

Samsung Galaxy S23: che prezzo oggi su Amazon

Tutti devono correre ad acquistare subito il Samsung Galaxy S23, uno smartphone che sin da subito appare essere spettacolare, per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo in grado di avvicinare anche l’utente più restio al suo acquisto. Il risparmio attivo in questi giorni è assolutamente da primo della classe, poiché dovete sapere che partendo da una base solida di 979 euro, l’ordine è possibile effettuarlo in finale con un esborso pari a soli 599 euro, con il 39% di sconto dal listino. Premete qui per l’acquisto.

Non mancano tantissime specifiche tecniche di alto livello, a cui aggiungere, senza ombra di dubbio, anche la batteria da 3900mAh. A prima vista potrebbe apparire essere un quantitativo tutt’altro che di notevole qualità, ma vi possiamo assicurare essere molto più adatto alla tipologia di smartphone in questione di quanto si sarebbe potuto effettivamente pensare in origine.