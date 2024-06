Ha destato molto interesse la recente notizia del matrimonio futuro tra Microsoft e Qualcomm, le due aziende infatti creeranno un binomio composto da Windows on ARM all’interno del quale sarà presente una delle tecnologie più promettenti di Microsoft, stiamo parlando di Automatic Super Resolution, ma non è tutto, quest’ultima non sarà un’esclusiva per i processori Qualcomm.

Infatti, pochi giorni fa si dava assolutamente per certo che l’upscaling di Microsoft sarebbe stata un’esclusiva di Snapdragon X, notizia però smentita recentemente dal momento che in futuro i sistemi Intel e AMD, dovrebbero essere pienamente compatibili e supportati da Microsoft in merito a questa tecnologia.

Esclusiva temporale

A dare ancora più forza a questa voce stanno le dichiarazioni di Macey Davis, che ai microfoni di The Verge ha dichiarato che tale tecnologia è proprietà interamente di Microsoft e non di Qualcomm, di conseguenza l’esclusiva è solo temporale e non assoluta.

In parole povere qualsiasi computer che in futuro sarà dotato del marchio Copilot PC, potrà fare affidamento alla tecnologia Automatic super Resolution, prerogativa che allo stato attuale però coinvolge solo i computer con a bordo una CPU Snapdragon X Elite, questo è possibile grazie alle prestazioni offerte da questo processore, dettaglio che lascia intuire che tutto dipenderà da come Intel e AMD gestiranno le proprie CPU e di come questi ultime integreranno la possibilità di seguire i calcoli di intelligenza artificiale necessari per eseguire la tecnologia sviluppata da Microsoft.

Quindi in parole povere, allo stato attuale solo il SoC di Qualcomm supporta nel pratico questa tecnologia, ciò non esclude però che in futuro anche altri marchi siano in grado di offrire le prestazioni adeguate ai quali Microsoft a quanto pare non dirà di no per quanto riguarda la propria tecnologia, non rimane dunque che attendere e vedere cosa arriverà sul mercato tenendo in considerazione anche una possibile accoppiata con schede grafiche di alto livello.