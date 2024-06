Le app abilitate all’invio di messaggi sono sempre di più, eppure WhatsApp sembra mantenere il suo primato. Una parte del merito va sicuramente all’impegno che Meta ci mette per rilasciare costantemente nuovi aggiornamenti. In questo modo la piattaforma è sempre all’avanguardia ed offre ai suoi utenti un’esperienza completa ed innovativa. Proprio il continuo rilascio di novità può far si che molti si perdano alcune di esse che possono nascondere funzioni particolarmente utili ed interessanti.

A tal proposito, la pagina “Suggerimenti per te” su Instagram, che vanta circa 97.000 follower, ha rilasciato un video che mostra agli utenti alcuni dettagli di WhatsApp che possono essere sfuggiti ad alcuni fruitori della piattaforma.

WhatsApp nasconde alcune funzioni poco note

Sono due le feature segrete. Si tratta della fotocamera e del microfono. Ma come trovarli? Per scovare la prima, bisogna cliccare e tenere premuto sul campo di testo all’interno di una delle proprie chat. A questo punto basta premere su “Estrai Testo” per trasformare la tastiera in una fotocamera. Con questa funzione su WhatsApp è possibile scattare foto a stampe per poi inviarle ai propri contatti in formato testo. Si tratta di una funzione particolarmente utile che solo in pochi in realtà conoscono.

Il secondo strumento segreto è il microfono su WhatsApp. Sulla piattaforma, come noto, è possibile inviare delle note vocali. Si tratta un’opzione molto apprezzata dagli utenti. Di solito per poter usufruire di tale funzione si clicca sull’icona del microfono che si trova sulla destra all’interno di un pallino verde in evidenza. C’è però una seconda opzione, come evidenziato nel video su Instagram, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile.

Per inviare una nota vocale si può cliccare sullo spazio vuoto dove scrivere un testo e far apparire la tastiera virtuale. Qui sarà possibile cliccare su un’altra icona del microfono, sempre posizionata sulla destra. Utilizzando suddetta nuova opzione oltre ad inviare note vocali sarà possibile anche trascrivere le proprie parole per poi inviarle sotto forma di testo all’interno delle chat. È una funzione utile che potrebbe facilitare e velocizzare l’esperienza di scrittura dei messaggi su WhatsApp.