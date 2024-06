La Porsche 911 diventa ibrida: le nuove 911 Carrera GTS e 911 Carrera T-Hybrid

Per la prima volta nella sua storia, la leggendaria Porsche 911 si veste di tecnologia ibrida. Vi presentiamo le nuove 911 Carrera GTS e 911 Carrera T-Hybrid, modelli che promettono di ridefinire il concetto di prestazioni nel mondo delle auto sportive. La 911 Carrera GTS e la 911 Carrera sono equipaggiate con un innovativo powertrain da 3,6 litri. La 911 Carrera GTS Coupé, in particolare, ha prestazioni impressionanti. Essa accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km/h. La 911 Carrera, invece, presenta un motore boxer da 3,0 litri, creato per donare maggiore potenza rispetto ai modelli precedenti.

Il sistema T-Hybrid è una vera e propria un’evoluzione tecnologica per il brand Porsche. Esso ha un turbocompressore elettrico per i gas di scarico ed integra un motore elettrico tra la girante del compressore e quella della turbina. Questo motore elettrico raggiunge i 15 CV di potenza e permette al contempo al turbocompressore di raggiungere rapidamente il regime migliore che l’auto possa avere.

Due modelli innovativi di Porsche che portano la tecnologia a livelli superiori

La nuova trasmissione a doppia frizione PDK a 8 rapporti si aggiunge a tutte le innovazioni ed ospita un motore sincrono a magneti permanenti. Entrambi i motori elettrici sono collegati a una batteria ad alto voltaggio, compatta e leggera, che conserva fino a 1,9 kWh di energia e funziona a 400 V. Quando il sistema ibrido è pienamente attivo, la potenza totale raggiunge i 541 CV e 610 Nm di coppia, segnando un aumento di 61 CV rispetto al modello precedente.

La nuova 911 Carrera con motore boxer da 3,0 litri non è da meno, producendo 290 kW 394 CV con 450 Nm di coppia massima. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,1 secondi, ridotti a 3,9 secondi con il pacchetto Sport Chrono e la velocità massima tocca i 294 km/h. La nuova Porsche 911 ha due posti a sedere, con la possibilità di configurare le varianti coupé in versione 2+2 senza pagare costi in più. La nuova 911 Carrera è già ordinabile con un prezzo che parte da ben 133.686 euro. La 911 Carrera GTS Coupé parte invece da 177.518 euro (non per piccole tasche ma lo si sapeva).