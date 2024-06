Un nuovo leak, pubblicato su X dall’affidabile Ice Universe, ci offre un’anteprima del display esterno del prossimo Galaxy Z Fold 6. L’immagine evidenzia un dettaglio significativo: la presenza di cornici simmetriche intorno allo schermo. Secondo indiscrezioni precedenti, Samsung avrebbe modificato il form factor del display esterno per migliorare sia l’usabilità sia l’estetica.

Il nuovo schermo esterno, sebbene non sia ampio quanto quello di Pixel Fold o OnePlus Open, sarà comunque più grande rispetto ai modelli Galaxy precedenti. Ice Universe, rispondendo a un utente su X, ha confermato che quest’anno ci sarà un solo modello di Z Fold. In questo modo ha smentito anche le voci su una versione economica (FE). Quest’ultima era stata ipotizzata come una variante più accessibile del top di gamma, ma i recenti report suggeriscono che Samsung abbia abbandonato l’idea.

Mostrate le prime indiscrezioni sul nuovo Galaxy Z Fold 6

Inizialmente, si era parlato di una “strategia a due chip” di Samsung per i suoi dispositivi pieghevoli. Si vociferava che il Galaxy Z Fold 6 e il Z Flip 6 potessero essere commercializzati con processori Exynos in alcune regioni e Snapdragon in altre. Un nuovo report, invece, indica che Samsung equipaggerà entrambi i dispositivi esclusivamente con uno solo di questi. Si tratta dello Snapdragon, uniformando così l’esperienza utente a livello globale.

Sembra che il Galaxy Z Fold 6 avrà un display esterno più ampio rispetto al suo predecessore, pur mantenendo le stesse specifiche per quanto riguarda la fotocamera e la batteria. Un’altra immagine trapelata mostra una parte del retro del Z Fold6, sufficiente a rivelare il design a isola della fotocamera. Inoltre, Ice Universe ha pubblicato un’immagine della parte frontale del dispositivo, che rivela spigoli più pronunciati, simili a quelli del Galaxy S24 Ultra.

Samsung, con alte probabilità, terrà a Parigi il secondo evento Unpacked dell’anno a luglio, poco prima delle Olimpiadi. In quell’occasione, l’azienda dovrebbe presentare il Galaxy Z Flip 6 e il Z Fold 6, insieme alla nuova serie di smartwatch Watch 7. Quest’ultima potrebbe includere novità come il WatchFE e il Watch7 Ultra. Inoltre, è probabile che vengano lanciate le nuove cuffie Galaxy Buds 3 e Buds3 Pro, oltre al chiacchierato nuovo Ring.