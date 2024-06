Gli utenti di ChatGPT hanno ricevuto una buona notizia da OpenAI. Secondo quanto rilasciato, presto anche la versione gratuita della piattaforma fornirà l’accesso ad alcune funzioni premium riservate, precedentemente, solo agli abbonamenti Plus, Enterprise e Teams. Una delle principali novità comprendono l’accesso ai cosiddetti “Custom GPT”. Si tratta di modelli di intelligenza artificiale che possono essere personalizzati.

Con GPT-3.5 gli utenti accedono alle funzioni premium

ChatGPT anche nella sua versione gratuita ora permetterà di collegare i propri account Google Drive e OneDrive. In questo modo sarà possibile analizzare i dati molto più velocemente. Inoltre, verrà fornita anche la possibilità di creare grafici personalizzati. Si tratta di una funzione particolarmente utile per tutti coloro che hanno bisogno di lavorare con report e fogli di calcolo.

E non è tutto. Sembra che stiano per sparire anche i limiti di messaggi e conversazioni che da sempre hanno reso meno fruibile l’esperienza sulla versione gratuita GPT–3.5. In questo modo gli utenti della versione gratuita potranno accedere alle potenzialità di GPT–4o, l’ultima versione del chatbot rilasciato da OpenAI.

È però importante sottolineare che, se si superano un certo numero di interazioni gli utenti saranno “trasportati” automaticamente a GPT-3.5, dunque si tornerà alla versione precedente.

La decisione dell’azienda di Sam Altman di aprire la piattaforma alle funzioni premium rappresenta un passo importante verso un nuovo modello di chatbot che sia non solo più potente, ma anche più “democratico”. In questo modo, infatti, anche gli utenti con iscrizione gratuita a ChatGPT potranno accedere a strumenti avanzati di intelligenza artificiale.

Al momento queste sono le informazioni rilasciate da OpenAI riguardo il nuovo aggiornamento. Sarà necessario attendere che le novità vengano diffuse per tutti gli utenti in modo da poter sperimentare e scoprire le nuove potenzialità che la piattaforma AI ha deciso di mettere a disposizione degli utenti anche nella sua versione gratuita.