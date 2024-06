L’estate è alle porte e come ogni anno nuove offerte potrebbero presto essere accolte dal listino WindTre. Un primo assaggio è arrivato proprio in questi giorni e riguarda tutti gli utenti interessati alle offerte WindTre con smartphone incluso. Presto nuove opzioni potrebbero arrivare ma nell’attesa, scopriamo insieme come ottenere uno smartphone gratis e tantissimi Giga.

Offerte WindTre con smartphone gratis: come attivarle

L’attivazione delle offerte WindTre con smartphone incluso nel prezzo può essere effettuata da tutti gli utenti interessati. A differenza delle offerte operator attack , non sarà necessario trasferire il numero da operatori preselezionati e ognuno potrà scegliere di attivare una nuova linea o mantenere invariato il proprio numero.

WindTre permetterà in ogni caso di acquistare la SIM online o presso uno dei punti vendita abilitati. Basterà scegliere l’offerta e indicare se si desidera o meno ricevere lo smartphone previsto. In base alla tariffa, sarà richiesta una spesa iniziale, che includerà la SIM e il costo di attivazione.

Le migliori offerte con smartphone incluso

Le offerte proposte da WindTre questo mese sono quattro:

La WindTre Pack 5G Reload exchange è stata recentemente introdotta dal gestore ed è la versione più conveniente. I clienti possono ottenerla a soli 9,99 euro al mese e ricevere minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti e 200 Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile. Portando il proprio smartphone in negozio e richiedendo la valutazione sarà inoltre possibile ottenere un Redmi 13C 5G a costo zero.

è stata recentemente introdotta dal gestore ed è la versione più conveniente. I clienti possono ottenerla a soli 9,99 euro al mese e ricevere minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti e 200 Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile. Portando il proprio smartphone in negozio e richiedendo la valutazione sarà inoltre possibile ottenere un La WindTre Start 5G è l’opzione più adeguata per i clienti che non desiderano affrontare spese eccessive né effettuare lo scambio del proprio smartphone. In questo caso, infatti, è richiesta una spesa di 12,99 euro al mese che include minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti, 200 Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile e uno smartphone OPPO A79 5G.

In occasione dell’estate arriva poi la nuova WindTre Unlimited Smart 5G:

Andando incontro a una spesa di 14,99 euro al mese, i nuovi clienti potranno ottenere l’offerta Summer Edition e ricevere minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 minuti verso l’estero; 200 SMS verso tutti, Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile e uno smartphone Samsung Galaxy A 15 5G.

Sostenendo una spesa decisamente più alta sarà invece possibile richiedere la WindTre Protect Unlimited 5G: