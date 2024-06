TIM rinnova a giugno le Power: come ottenere 300 GB al mese in 5G gratis

Con tutte le sue forze TIM sta provando a risalire la china e ci sta riuscendo senza troppi problemi. A colpi di grandi offerte questo provider ha messo su un vero e proprio impero durante l’ultimo mese, replicando quanto fatto a fine 2023. L’azienda è stata in grado di rendere tutto disponibile con prezzi bassi e soprattutto in grande abbondanza.

Almeno per il momento sono disponibili tre offerte diverse tra loro ma che hanno lo stesso obiettivo: battere la concorrenza e conferire convenienza agli utenti. La nuova gamma Power parla da sé, includendo al suo interno pezzi pregiati e soluzioni interessanti. Tutte van minuti, messaggi e tanti giga, esattamente quello che l’utente medio richiede. C’è anche un periodo promozionale che garantisce qualche regalo interessante.

TIM, le promo del momento sono eccezionali: ecco come sono composte le Power

Si parte con la prima promo, quella più richiesta: la Power Special. Grazie a questa nuova proposta gli utenti possono avere mensilmente 300 giga in 5G ma non solo, siccome ci sono anche minuti illimitati e 200 SMS. Il prezzo mensile equivale ad una somma di 9,99 €, estremamente accessibile ormai per tutti.

Le altre due offerte che stanno andando per la maggiore si chiamano rispettivamente Iron e Supreme Easy. Nel caso della prima, gli utenti possono beneficiare mensilmente di minuti senza limiti e 200 SMS con 150 giga in 4G. La seconda invece garantisce fino a 200 giga in 4G oltre ai soliti minuti e messaggi già visti. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.

Grazie alla grande promozione che TIM ha lanciato, il primo mese sarà gratuito esattamente come il costo di attivazione. Bisogna tenere conto anche del fatto che non tutti possono sottoscrivere queste soluzioni in quanto sono disponibili solo per chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale. Ora la scelta è solo degli utenti.