L’Amazon Kindle rappresenta a tutti gli effetti il più valido aiuto per gli amanti della lettura che non vogliono perdere di vista nemmeno un libro, ma allo stesso tempo non hanno troppo spazio per accumulare tutte le copie cartaceo. Acquistare un ebook reader porta in primis ad una comodità senza pari, essendo facilmente trasportabile, ma allo stesso tempo fa molto bene all’ambiente, in quanto viene fortemente ridotto l’utilizzo e la creazione di carta stampata.

Ciò che rende l’Amazon Kindle ancora più allettante agli occhi del pubblico è sicuramente il prezzo di vendita, essendo in commercio a cifre fortemente ribassate, data la presenza di una variante economica alla portata di tutti, che è proprio il modello attualmente in promozione. Presenta difatti un display da 6 pollici di diagonale ad alta risoluzione, 300ppi, con retroilluminazione per avere la possibilità di leggere senza problemi anche al buio (ma senza affaticare la vista, essendo un pannello e-ink).

Amazon Kindle: un prezzo inedito in questi giorni

Il prezzo di vendita del prodotto è stato fortemente ribassato rispetto alle scorse generazioni, e soprattutto le scorse settimane, poiché oggi gli utenti si ritrovano a poter spendere il 23% in meno del listino di 99,99 euro. In altre parole, invece che la suddetta cifra, il consumatore potrà pagare solamente 76,99 euro, sempre con garanzia di 2 anni. Acquistatelo al seguente link.

La memoria interna del prodotto è sufficientemente capiente, è pari a 16GB, a prima vista potrebbe apparire a tutti gli effetti poca, ma dovete comunque ricordare che gli ebook non hanno un peso troppo elevato, in confronto ad esempio a documenti, immagini o video. La durata della batteria è in parallelo uno dei suoi punti di forza, essendo in grado di raggiungere anche le 6 settimane di utilizzo continuativo.