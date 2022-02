Il nuovo Fritz Repeater 6000 funziona sia come Access Point WiFi sia come repeater. Se volete potenziare la vostra connessione internet, rendendola più stabile e affidabile, basta creare una buona infrastruttura di rete, magari mesh per gli spazi grandi. Questo dispositivo è la soluzione perfetta alle vostre esigenze.

Design e materiali

Il dispositivo è interamente fatto di plastica e al tatto non sembra di buona qualità. Il design pulito e semplice dei prodotti Fritz, ricorda sempre dei giocattoli, tuttavia i loro dispositivi credeteci, sono tutt’altro che dei giocattoli.

Caratteristiche tecniche

Il Fritz Repeater 6000 è il primo ripetitore Wi-Fi 6 di AVM e può essere utilizzato in modo multifunzionale. Puoi installarlo come ripetitore wireless, come Access Point (AP) o come parte di una configurazione Fritz Box Mesh.

Per usarlo come ripetitore, basta collegare il dispositivo tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup) al router esistente, che rileverà SSID e password. Se il tuo router non dispone di WPS, puoi anche adottare la configurazione manuale del WiFi tramite l’interfaccia web del 6000. Poiché il Fritz 6000 è un ripetitore WiFi 6, si consiglia di usare come base un router con WiFi 6, altrimenti si creeranno configurazioni WiFi disuguali.

Invece, per usarlo come Acess Point, devi collegare il dispositivo tramite un cavo LAN da 1 Gbps al tuo router che può supportare o meno il Wi-Fi 6.

Basato su un modem/router FRITZ Box, puoi utilizzare questa unità anche come nodo in una configurazione Mesh. In un Fritz configurato Mesh, il collegamento sostanzialmente è simile a quello di un ripetitore, ma in più è gestita automaticamente dal master Mesh, per cui la comunicazione reciproca è configurata in modo ottimale e diventa disponibile la gestione centralizzata.

Se ancora non fosse chiaro, Fritz 6000 è un dispositivo di fascia alta con una capacità totale di 6 Gbps. Le due bande a 5 GHz forniscono fino a 2400 Mbps per banda e la banda a 2,4 GHz fornisce fino a 1200 Mbps. Ci sono anche due porte LAN con 1 Gbps e 2,5 Gbps.

La porta LAN da 2,5 Gbps può essere utilizzata per l’accoppiamento, ad esempio, a un Nas con porte uguali. L’installazione è davvero semplice. Se il ripetitore è collegato a un router tramite cavo LAN, viene automaticamente configurato come Access Point dalle impostazioni di fabbrica.

Le velocità di trasmissione wireless dichiarate sono elevate e raggiungono 1,2 Gbps, ovviamente dipende dalla connessione che si ha di base. Invece, la capacità di trasmissione dei dati è inferiore, perché dipende da più fattori. Tutto sommato, con questa unità si possono ottenere ottimi risultati.

Esiste anche un’app Fritz che potete scaricare, dalla quale è possibile controllare in qualsiasi momento lo stato della rete, molto comoda!

Cosa ci è piaciuto

Punti forti del Fritz 6000 sono: facilità di configurazione e affidabilità del software. Un dispositivo in grado di migliorare molto la qualità del WiFi dove viene installato.

Cosa non ci è piaciuto

Nota dolente sono i materiali di costruzione, come scritto in precedenza, le plastiche con cui è costruito il Fritz 6000 non sembrano di buona qualità. Al tatto e alla vista sembra un dispositivo Low-Cost. Come si dice, anche l’occhio vuole la sua parte. Soprattutto se è un’unità che andrà a far parte dell’arredamento in cui si trova.

Prezzo

Ahimè, altra nota dolente in arrivo. Il Repeater Fritz 6000 lo potete trovare su Amazon ha un prezzo di circa 220 euro. Sicuramente non è economico, anche se è un ottimo device della sua categoria.

Conclusioni

Il Fritz 6000 è stato sviluppato per luoghi con molto uso simultaneo del WiFi, inclusi giochi online di fascia alta e streaming 4K. Ideale per tutte le persone che vogliono sfruttare al massimo le potenzialità della propria rete ed avere una connessione stabile ed affidabile.