Nuova Porsche 911 Hybrid: innovazione ecologica di un brand iconico

La Porsche 911 è un’icona del mondo automobilistico, intramontabile con il suo stile distintivo ed amata da tutti gli appassionati. Se siete tra questi ultimi, rizzate le orecchie perché il modello si prepara a un’evoluzione epocale: la società introduce il suo primo powertrain ibrido. L’attesa è ormai giunta alle stelle, mancano pochi giorni al 28 maggio, quando tutti i dettagli dell’auto ibrida verranno finalmente rivelati. Non vediamo l’ora.

A livello estetico sembra che la sua vettura mantenga la sua identità, senza subire cambiamenti radicali. Le novità toccheranno ciò che troviamo sotto il cofano, nella parte della motorizzazione, dove la Porsche 911 sarà completamente rivoluzionata. La potenza non mancherà e neanche l’efficienza, se ve lo stavate chiedendo, non pensate che un motore ibrido indebolisca questo potente modello, sbagliereste.

La Porsche 911 Hybrid conquisterà davvero tutti

Per Frank Moser, Vice President Model Line 911 e 718, lo sviluppo del nuovo sistema di motorizzazione è stato parecchio meticoloso. Gli sviluppatori hanno sottoposto la Porsche a test estremi in tutte le zone del mondo, varcando le gelide strade dell’Artico e passando per i torridi deserti di Dubai. Sono stati accumulati più di cinque milioni di Km nei test, a conferma di quanto la 911 sia estremamente resistente.

Uno dei momenti più importanti avuto durante le sperimentazioni è stata la prova sul celebre Nurburgring, dove la nuova Porsche 911 guidata da Jörg Bergmeister ha raggiunto un tempo a dir poco pazzesco di 7:16.934 sulla Nordschleife. Una performance che ha lasciato chi vi assistito senza un fiato e avente un miglioramento di 8,7 secondi rispetto al modello precedente (ma non si sa a quale specifico modello si riferisca la società). L’auto durante il test aveva in dotazione pneumatici stradali standard, il che vuol dire che sarà eccezionale su qualunque strada.

La Porsche 911 Hybrid dona una maggiore aderenza, una potenza superiore e una reattività migliorata. Questa combinazione tra prestazioni e tecnologia offre l’esperienza di guida coinvolgente ed adrenalinica che ci si aspetterebbe con questo modello. Man mano che ci avviciniamo alla data di presentazione, l’entusiasmo cresce a dismisura. Chissà quali altre sorprese ha in serbo per noi la favolosa Porsche 911 Hybrid.