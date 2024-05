Ops! Mobile lancia le eSIM internazionali per navigare ovunque

C’è una novità per uno degli operatori più giovani nel mondo dei virtuali in Italia, ovvero Ops! Mobile. L’azienda infatti ha deciso di proporre ai suoi clienti delle nuove eSIM internazionali che servono per navigare a prezzi molto bassi quando ci si trova in territorio straniero.

L’offerta si può attivare direttamente dall’applicazione ufficiale disponibile sia per Apple che per Android. Proprio l’applicazione è stata rinnovata ufficialmente con l’arrivo delle nuove eSIM che prevedono dei piani molto particolari.

Le tariffe per il roaming estero potrebbero variare in base al paese o alla regine. Queste promo si suddividono in tre categorie diverse che variano tra loro per svariati fattori: senza scadenza, Una tantum e Abbonamento, quest’ultimo con uno sconto del 35%.

Per acquistare una nuova eSIM di Ops! Mobile tutto quello che serve fare è aprire l’app ufficiale e comprarla. In base al paese, cambierà la velocità di connessione: ad esempio in territorio italiano il provider si appoggia ad esempio a Iliad. L’istallazione virtuale avviene mediante la scansione del codice QR.

Ops!Mobile cambia definitivamente le carte in tavola con le nuove eSIM, ecco un esempio

In tanti si stanno chiedendo quanto sia vantaggiose le tariffe lanciate con le nuove eSIM internazionali di Ops!Mobile. Effettivamente ci sono diverse opportunità per coloro che amano viaggiare. Come esempio si potrebbe utilizzare l’Islanda, il cui piano locale prevede le seguenti tariffe:

Senza scadenza

1 GIGA: 2€

3 GIGA: 5,80€

5 GIGA: 9,40€

10 GIGA: 18€

20 GIGA: 35,20€

Una tantum (valido per 30 giorni)

1 GIGA: 1,43€

3 GIGA: 4,15€

5 GIGA: 6,72€

10 GIGA: 12,87€

20 GIGA: 25,17€

50 GIGA: 60,49€

100 GIGA: 104,50€

Abbonamento (mensile)

1 GIGA: 0,89€

3 GIGA: 3,77€

5 GIGA: 6,11€

10 GIGA: 11,70€

20 GIGA: 20,49€

50 GIGA: 54,99€

100 GIGA: 95€

Prendendo invece in esame un esempio di regione, ecco come funziona con la copertura globale in 102 paesi, per i quali è presente il piano regionale globale di Ops!:

Una tantum

1 GIGA (7 giorni): 14,66€

3 GIGA (30 giorni): 37,94€

5 GIGA (30 giorni): 58,17€

10 GIGA (30 giorni): 101,92€

20 GIGA (30 giorni): 174,49€

Abbonamento