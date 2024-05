Le truffe telefoniche rappresentano una minaccia sempre presente nel mondo moderno, e tra le più insidiose spicca la pratica conosciuta come “Wangiri”. Questo termine, apparentemente oscuro per molti, nasconde dietro di sé un ingegnoso schema truffaldino che può costare caro agli ignari destinatari. La modalità d’azione è subdola ed è sempre la stessa. Una sola chiamata, spesso proveniente da un numero straniero, che suscita la curiosità di chi la riceve. Ma, se si cade nella trappola e si decide di richiamare, ci si ritrova di fronte a una segreteria telefonica o, peggio ancora, si viene collegati a numerazioni a tariffa speciale. Ciò può tradursi in costi proibitivi, che possono raggiungere cifre esorbitanti, con tariffe che oscillano anche di diverse decine di euro al minuto.

Truffe Wangiri, ecco come avvengono

La natura subdola dei Wangiri risiede nella loro apparente semplicità. Uno squillo, una singola chiamata che, se non gestita con prudenza, può scatenare una catena di eventi dannosi per il portafoglio dell’utente. I truffatori, infatti, sfruttano la vulnerabilità della nostra curiosità innata, incitandoci a richiamare il numero sconosciuto. Una volta caduti nella trappola, ci si trova di fronte a un conto telefonico che cresce in maniera esponenziale. Con costi che possono arrivare a svuotare le nostre tasche in pochi istanti. Questo schema si è evoluto nel corso degli anni, dando vita persino a varianti ancor più pericolose. Esse non si limitano a svuotare il saldo telefonico, ma possono attivare a nostra insaputa servizi in abbonamento, rendendo ancora più difficile individuare i colpevoli.

Per difendersi da questa minaccia, è essenziale adottare una serie di precauzioni. Innanzitutto, è fondamentale resistere alla tentazione di richiamare numeri sconosciuti. Anche se la curiosità ci spinge a farlo. Questo semplice gesto può evitare gravi conseguenze finanziarie. Ma, considerando la natura mutevole dei truffatori, che utilizzano centinaia o addirittura migliaia di numeri diversi, bloccare singoli numeri non è sufficiente. Un’opzione più efficace consiste nell’impedire tutte le chiamate provenienti da prefissi stranieri tramite app o altre soluzioni tecniche. Anche se può sembrare una soluzione drastica. Potrebbe essere una misura preventiva efficace per proteggere le proprie finanze. Ma non è ancora tutto. L’utilizzo di app specializzate, come Truecaller, può fornire un ulteriore strumento di difesa.

Insomma, con un po’ di attenzione e l’adozione di misure preventive adeguate, è possibile proteggere se stessi e le proprie finanze da questa insidiosa pratica truffaldina. La consapevolezza e la prudenza sono le armi migliori nelle lotte di questo tipo.