Il 13 maggio segna un momento davvero importante per Tiscali, con il lancio delle sue tanto attese offerte 5G. Dopo un frenetico countdown di cinque giorni, l’operatore virtuale, sfruttando l’infrastruttura di rete TIM attraverso il Gruppo Tessellis, si è finalmente unito al club della super velocità. Un passo fondamentale che promette di rivoluzionare l’esperienza di connettività degli utenti mobili.

Tiscali, tutti i dettagli e i servizi inclusi

Una delle punte di diamante di questa nuova era di connessione per Tiscali, è rappresentata dall’offerta Smart 200 5G. Questo piano, al prezzo competitivo di 9,99 euro al mese, offre un pacchetto di servizi e vantaggi che non lasciano spazio a dubbi. La promo, infatti, include 200GB di traffico dati in 5 G e velocità fino a 1Gbps in download e fino a 150Mbps in upload. Gli utenti possono navigare sul web, guardare video in streaming e scaricare contenuti con una fluidità e una rapidità senza precedenti. Ad arricchire la promozione abbiamo anche minuti di chiamate illimitati, 100SMS e fino a 7,26GB in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Assicurando una connettività senza confini per gli avventurieri digitali. In più, la possibilità di trasferimento di chiamata e l’inclusione di funzionalità come la segreteria telefonica e il parental control rendono questo pacchetto non solo veloce, ma anche versatile e adatto a soddisfare tutti i tipi di esigenze.

Le novità non finiscono qui

Tiscali non si limita a offrire il 5G come un semplice pacchetto opzionale. L’azienda ha pensato anche a soluzioni integrate che combinano la potenza della fibra ottica per casa con la libertà della connessione mobile. L’offerta Smart 150 Top5G è un esempio di questa sinergia, destinata a coloro che desiderano il meglio sia per la loro rete domestica che per quella mobile. Con una combinazione di Ultrainternet Fibra e Smart 150Top5G al costo complessivo di 32,90 euro al mese, sarà possibile godere di una connessione internet in FTTH fino a 2,5Giga, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e 150GB con inclusi 100SMS e chiamate senza limiti. Tale proposta, come detto, garantisce una navigazione affidabile e veloce a casa. Ma estende il suo raggio d’azione anche quando ci si trova in movimento, permettendo di rimanere connessi sempre e ovunque.