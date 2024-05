Dopo aver quasi rischiato una crisi di utenti, la piattaforma di Meta Platforms, Threads, rilascia al pubblico una nuova funzione estremamente importante per la Privacy. Con il nuovo aggiornamento verrà infatti data agli utenti la possibilità di decidere chi può citare i propri post. Una novità che, a detta del capo di Instagram, renderà la piattaforma più positiva e sicura.

Il Controllo sulle Citazione dei Post arriva su Threads

Recentemente, Threads, la piattaforma social collegata ad Instagram ed ispirata a Twitter, ha annunciato un nuovo aggiornamento che consentirà agli utenti di selezionare chi può citare i loro post. Questa opzione, precedentemente disponibile solo per un gruppo limitato di utenti durante la fase di test, sarà ora accessibile a tutti gli utenti della piattaforma. Renderà quindi possibile decidere se permettere a chiunque di citare i propri post. Ma anche decidere se limitare questa possibilità solo ai profili che si seguono, limitarla agli utenti citati nel post stesso, oppure disattivarla completamente. Tuttavia, i dettagli su come impostare la modalità di citazione dei post non sono stati forniti. Ma si crede che l’interfaccia possa essere facile, intuitiva e più o meno simile alla controparte Twitter. Molto probabilmente si tratterà di una scelta che si potrà compiere durante la fase di pubblicazione del post, e che si potrà cambiare in seguito.

L’annuncio di questa funzione arriva da un post su Threads del capo di Instagram, Adam Mosseri. Nel post viene spiegato anche l’obiettivo di questa nuova funzione, ovvero rendere la piattaforma un luogo più positivo dove gli utenti si possono sentire sicuri e protetti. Permettendo agli utenti di gestire meglio la visibilità dei contenuti, garantirà quindi un maggiore controllo e una migliore esperienza d’uso. Inoltre, Adam Mosseri sottolinea di come i feedback siano importanti per lo sviluppo della loro piattaforma, invitando il pubblico ad esprimere le proprie opinioni su questa novità.