Il fondatore di Twitter Jack Dorsey è ufficialmente fuori da Bluesky

La conferma che tutti noi stiamo aspettando è ormai arrivata, infatti Jack Dorsey è ufficialmente fuori dai giochi di Twitter. Ad affermare ciò è stato sia l’ex amministratore delegato dell’azienda ma anche Twitter stessa. Dorsey lanciò nel 2019 iniziativa Bluesky, prima che vendesse la piattaforma, con l’obiettivo di creare un protocollo socio aperto Sicuro e decentralizzato. Svariate persone erano le chiavi di svolta per il progetto, come Parag Agrawal, CTO e CEO di Twitter, che successivamente venne licenziato da Musk.

Da ricordare anche che Dorsey è il fondatore di Block, precedentemente conosciuta come Square. Quest’ultima sarebbe una fintech i cui prodotti più famosi sono: Cash App, Square e un servizio di streaming recentemente acquisito di nome Tidal. Inoltre dopo aver ceduto Twitter ad Elon Musk, Jack iniziò a finanziare Bluesky con i soldi ricavati, così che nel 2022 poté entrare a far parte nel consiglio di amministrazione. Emerge però che il rapporto tra Dorsey e Bluesky non si è riuscito ad evolvere come sperato. Infatti Jack ha addirittura cancellato recentemente il proprio account.

Ormai è ufficiale, Jack Dorsey è ufficialmente fuori dal progetto Bluesky

In fin dei conti Bluesky è stato solo un invito per un periodo in cui è riuscito ad ottenere 1 milione di utenti tra web e app. Dopo aver rimosso il sistema inviti, Invece, verso inizio Febbraio gli utenti sono quintuplicati. Al giorno d’oggi Bluesky conta 5,5 milioni di Utenti attivi.

La conferma da parte di Dorsey è arrivata grazie alla risposta di una domanda fatta da un utente proprio su X. Il quesito in questione interrogava l’imprenditore americano se fosse ancora all’interno del CdA di Bluesky. Il “no” fu inviato quasi subito e senza neanche altre spiegazioni. Solamente poche ore dopo però Bluesky ha affermato che stanno cercando un sostituto, ringraziando ovviamente l’ottimo lavoro svolto da Dorsey.