C’è chi sogna auto da 1200 CV, chi sogna moto da 1200 CV, ma voi avete mai sognato un quad da 1200 CV? Se questo quad è veramente un vostro sogno, Engler Automotive l’ha realizzato

Con un progetto pronto a sfidare i limiti dell’immaginazione e della follia, Engler Automotive ha presentato l’Engler V12, un quad da 1200 CV. Questo marchio in passato si era già reso noto grazie alla realizzazione di un quad che montava un motore V10 da 5,2 litri ed erogava una potenza di 500 CV.

Dietro a questo progetto folle ci sarebbe un cliente non soddisfatto della sua Engler. Il cliente, desideroso di prestazioni ancora più accattivanti, si è rivolto a Viktor Engler, il CEO della Engler Automotive. Il CEO dell’azienda ha deciso di accettare la sfida andando a realizzare un quad fuori di testa sotto ogni aspetto.

Le prestazioni, la velocità e l’accelerazione di questo oggetto del desiderio sono frutto di un V12 da circa 1200 CV per 1200 Nm di coppia, e di un peso a secco di 1200 Kg. Questo rapporto peso/potenza di circa 1:1 è incredibile. Questo super quad monta un cambio a doppia frizione a otto rapporti che pesa solamente 30 Kg. Oltre al quad in se e per se anche questo cambio è da record vista la potenza che deve sopportare una trasmissione.

Parliamo un po’ delle prestazioni dell’Engler V12

Il fondatore della Engler Automotive ha deciso che per la realizzazione di questo veicolo bisognasse andare controcorrente, montando un V12. Infatti, in quest’era stiamo assistendo ad un dominio di motori con meno cilindri e con alimentazioni ibride.

Anche se è l’Engler V12 è ancora in fase di sviluppo, questa scelta si stima che possa offrire una velocità massima di 400 Km/h e uno 0-100 Km/h in soli 2,5 secondi.

Naturalmente, per garantire queste prestazioni è stata studiata per bene la carrozzeria, che con il fine di limitare il peso, è stata realizzata in stampa 3D con materiale composito. Monta anche dei cerchi in magnesio da 20 pollici e delle gomme Michelin Sport Cup 2.

Concludiamo dicendovi che saranno realizzati soltanto 20 esemplare, di cui 19 saranno messe in vendita e una rimarrà alla Engler Automotive. Per quanto riguarda il prezzo, è in fase di definizione, ma visti gli esemplari, le componenti e le prestazioni non possiamo di certo aspettarci costi contenuti.