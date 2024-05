Copilot, tutti gli aggiornamenti sono stati messi in pausa

Grazie all’annuncio dell’uscita dell’IA VASTA-1, Microsoft sembra intenzionata a prendersi un momento di pausa prima di riprendere il lavoro per gli aggiornamenti sulle sue intelligenze artificiali. Il discorso vale principalmente per l’IA del momento Copilot.

Ma perché questa decisione? Sicuramente non é successo nulla di importante, come spiega l’ultimo post sul blog Windows Insider. In particolare il colosso di Redmond ha deciso di “mettere in pausa il rollout delle nuove esperienze di testing di Copilot su Windows 11 per migliorarle ulteriormente sulla base del feedback che abbiamo ricevuto dagli utenti”. Detto in parole povere, l’azienda sembra intenzionata a fermare momentaneamente gli aggiornamenti per risolvere quelli che sembrino i problemi che al momentaneamente affliggono l’IA. Il tutto prima di rilasciare l’aggiornamento per gli utenti che utilizzano le versioni stabili di Windows 11 e non sono registrate al programma Insider.

Gli aggiornamenti di Microsoft Copilot sono stati stoppati

Sicuramente l’annuncio precedentemente analizzato é, e sarà collegato all’imminente evento IA di Microsoft. Il 20 maggio dovrebbe essere la fatidica data e, nella conferenza, dovrebbero presentare i primi “PC per l’IA” con tasto Copilot dedicato e Snapdragon X di Qualcomm. Inoltre si sa per certo che l’evento mira alle intelligenze artificiali, quindi quasi sicuramente ci potremmo aspettare una nuova feature su Copilot. Ecco il perché, analizzando i fatti, della necessità di Microsoft di prendersi un paio di settimane per ottimizzare Copilot in vista del lancio.

Da non sottovalutare anche la nuova funzionalità destinata all’IA Explorer di Microsoft. In particolare stiamo parlando di un’ intelligenza artificiale che riesce a tenere conto delle abitudini che svolge l’utilizzatore, incluse le pagine web visitate e i singoli file salvati sul PC. Copilot in pratica imparerà, grazie ai contenuti elencati prima, a fornire all’utente un assistenza quotidiana su tutte le azioni che normalmente vengono compiute. Non dimentichiamoci della nuova icona di Copilot sulla taskbart, che ci permetterà di monitorare quando l’assistente è in uso e quando no.