Sony Xperia 10 VI e Xperia 1 VI sono ufficiali: specifiche tecniche

Sony ha svelato oggi al mondo i due nuovi smartphone per il 2024, prodotto eccellenti sotto molteplici punti di vista, che innalzano notevolmente il livello qualitativo in campo fotografico, cercando di andare ben oltre le aspettative di tutti coloro che si avvicinano a questo mondo, stiamo ovviamente parlando di Sony Xperia 10 VI e Xperia 1 VI, scopriamoli subito assieme.

Sony Xperia 10 V1

Il prodotto viene corredato da un ampio display OLED da 6,5 pollici di diagonale, con tecnologia LTPO che permette di scendere nel refresh rate fino a 1Hz, fino ad un massimo di 120Hz, risoluzione FullHD+ ed un rapporto d’aspetto di 19,5:9. Viene sfruttata inoltre la tecnologia Bravia, per raggiungere una luminosità massima di 1300 nit. Il processore è Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con dissipazione tramite camera di vapore, ed una configurazione di base che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1,5TB).

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 megapixel, un Sony Exmor T for Mobile, seguito da un ultra-grandangolo da 12 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel, ed un sensore frontale da 12 megapixel con apertura F2.0. E’ realizzato in alluminio, con rivestimento frontale in Gorilla Glass Victus 2 e posteriore Gorilla Glass Victus 1. Le dimensioni sono di 162 x 64 x 8,2 millimetri, con un peso di 192 grammi e sistema operativo Android 14.

Sony Xperia 10 VI

Il medio di gamma viene invece corredato da un display da 6,1 pollici di diagonale, tecnologia OLED con refresh rate a 60Hz e risoluzione FullHD+, tutto mosso da un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, che viene supportato da una configurazione di base di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD, fino a 1,5TB).

Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore principale da 48 megapixel, anch’esso Sony Exmor for mobile, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel ed un frontale da 8 megapixel. La scocca è in resina plastica, con rivestimento frontale in Gorilla Glass Victus e certificazione IP68. La batteria è un componente da 5000mAH, con ricarica rapida a 30W, dimensioni di 155 x 68 x 8,3 millimetri ed un peso di soli 164 grammi.

Per entrambi gli smartphone, al momento attuale non sono stati comunicati i prezzi di vendita.