Il produttore tech Oppo sta continuando ad ampliare la sua gamma di prodotti, non solo quelli di fascia alta, ma anche quelli di fascia media. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone medio di gamma, ovvero il nuovo Oppo K12x. Si tratta di un dispositivo con un prezzo di circa 165 euro al cambio attuale, eppure presenta alcune caratteristiche di rilievo, come il supporto alla ricarica rapida da 80W. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo presenta il nuovo medio di gamma Oppo K12x con ricarica rapida da 80W

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo Oppo K12x. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, eppure presenta delle caratteristiche di rilievo, solitamente presenti su dispositivi di fascia più alta.

Nello specifico, il nuovo device a marchio Oppo può vantare la presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W. Questo permetterà di ricaricare la batteria da 5500 mah in tempi rapidissimi. Dal punto di vista prestazionale, troviamo a bordo il soc Snapdragon 695 con tagli di memoria che arrivano fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

La parte frontale dello smartphone è occupata da un display con tecnologia OLED. Si tratta di un’altra caratteristica difficilmente riscontrabile su dispositivi di questa fascia di prezzo. Si tratta di un pannello con una diagonale da 6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. A chiudere la scheda tecnica, abbiamo due sensori fotografici rispettivamente da 50 e 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in apertura, il nuovo medio di gamma Oppo K12x sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 165 euro al cambio attuale.