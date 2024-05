LIDL OFFERTA SHOCK: Aspirapolvere ricaricabile a soli 79 euro

Lidl è sinonimo di straordinaria convenienza e di prodotti che vanno dai brand più conosciuti ad altri a marchio originale dalla qualità superlativa. Fare la spesa andando in uno dei tanti negozi è un piacere! Il motivo è semplice: si trova di tutto. Tra i prodotti alimentari ci sono cibi specifici per chi ha intolleranze, per chi è vegano, per chi ama la cucina asiatica e persino per chi cerca un’alimentazione ricca di proteine. Ogni settimana propone offerte diverse in volantino che attirano migliaia di clienti.

Spesso ci sono giorni tematici che aiutano a sperimentare le cucine di tutto il mondo, da quella francese a quella asiatica, oppure, come nel caso di questa settimana, troviamo sconti formato XXL strabilianti. Avete voglia di rinnovare il vostro giardino e farvi prendere dalla smania dell’aria di primavera? Alla Lidl troverete piante aromatiche, fiori e più tipologie di terriccio per rendere anche il più piccolo balconcino una piccola oasi.

Aspirapolvere LIDL senza fili super potente ad un costo PAZZESCO

Lidl non vende solo prodotti alimentari ma anche di abbigliamento, strumenti per il fai da te e dispositivi tecnologici per la nostra casa. Se avete già avuto l’occasione di sfogliare il volantino avrete notato la fantastica Aspirapolvere senza fili con due livelli di aspirazione, una potenza di 170 W a soli 79 euro. La sua spazzola si gira di 180° e in dotazione avrete anche diversi accessori. La cosa migliore è che è un elettrodomestico due in uno: con un semplice gesto passa da aspirapolvere per pavimenti ad aspirapolvere a mano. Ogni angolo della vostra casa sarà privo di polvere grazie ai differenti ugelli, tra cui quello apposito per le fughe.

Se invece avete già un’aspirapolvere simile e preferite qualche aspirabriciole per i casi di emergenza la Lidl vi accontenta con la Mini Aspirabriciole. Non è un’aspirabriciole qualunque ma risucchia sia residui liquidi che secchi in un attimo con una capacità di raccolta di 400 ml per la polvere e 150 ml per lo sporco liquido. Quanto costa? Tenetevi fermi perché il prezzo è di soltanto 29,99 euro! Volete scoprire le altre promozioni in corso? Vi lasciamo qui sotto il volantino da spulciare, probabilmente troverete anche altro da acquistare! Per scoprire dettagli e sapere se c’è uno store nelle vostre vicinanze vi basta andare sul sito LIDL cliccando proprio qui.