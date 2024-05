DS celebra Antoine de Saint-Exupéry con una collezione esclusiva

DS Automobiles, divisione che si occupa della produzione di auto di lusso del gruppo Stellantis, continua la sua tradizione di presentare collezioni nuove annue. Quale sarà il tema centrale di quest’anno? Antoine de Saint-Exupéry, da cui la stessa collezione prende il nome. Questa collezione è composta da ben tre modelli: la DS 3, la 4 e la DS 7. Tutti sono un omaggio al grande amante dell’avventura e celebrano l’ottantesimo anniversario della sua scomparsa.

I modelli DS ispirati ad Antoine de Saint-Exupéry

Ogni modello della collezione sarà disponibile in una speciale colorazione “Volo di Notte”. Si tratta di una una vernice perlacea che ricorda i magnifici riflessi dorati che si stagliano in un cielo stellato all’alba. La DS 3 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, ad esempio, ha interni OPÉRA in pelle Nappa Marrone Criollo con alcuni piccoli dettagli che richiamano il celebre romanzo “Il Piccolo Principe”. L’auto sarà disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui un motore 100% elettrico E-TENSE, uno HYBRID, un PureTech 130 benzina ed anche BlueHDi 130 Diesel. Insomma, la DS accontenta proprio tutti.

La DS 4 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY offre interni in pelle Marrone Criollo OPÉRA. L’auto ha poi alcune specifiche che la distinguono dalle altre versioni, come cerchi a taglio diamante SIIGLIA da 19 pollici. Anche questa vettura sarà disponibile in diverse motorizzazioni come la precedente descritta. Tra di esse si potrà optare per un motore PLUG-IN HYBRID 225, anche in questo caso un HYBRID ed i medesimi PureTech 130 e BlueHDi 130.

La terza versione, la DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, si distingue invece per il suo comfort. L’auto possiede sedili anteriori riscaldati, massaggianti e rinfrescanti come una piccola SPA su due ruote. Per quanto riguarda la motorizzazione possiamo dire “IDEM”, possiede le stesse degli altri due modelli tra cui poter poi scegliere in base alla propria preferenza.

I prezzi per i modelli della collezione variano a seconda della motorizzazione scelta. La DS 3 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY è quella meno costosa e parte da 36.050 euro, mentre la DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY parte da 45.150 euro. Attraverso la Collezione Antoine de Saint-Exupéry, la società è riuscita nuovamente a combinare lusso ed eleganza con l’arte, producendo un omaggio ad una figura che ha fatto la storia.