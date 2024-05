Varie case produttrici stanno lavorando per dare al consumatore un prodotto sempre più migliorato e performante. Tutti noi utilizziamo gli smartphone, quindi Motorola, una tra i tanti “big” produttori di telefono sta sviluppando nuovi modelli di smartphone molto performanti. I modelli che oggi andremo a considerare solo il Moto G85 che molto probabilmente avrà il suo debutto principalmente in Europa.

Motorola e il suo nuovo smartphone Moto G85 ecco dove il suo debutto

Motorola sta cercando di sviluppare un nuovo smartphone come detto prima, il modello sarà il Moto G85, che sarebbe il successore del Moto G84. Considerando il ritmo che ha Motorola per presentare i prodotti, molto probabilmente ci sarà la sua presentazione questa estate, nel mese di agosto. Intanto comunque nell’attesa della presentazione sono fuoriuscite da un rivenditore europeo alcune informazioni sul dispositivo. Per questo si deduce che il lancio avverrà sopra il vecchio continente. Il nuovo Moto G85 comunque avrà un prezzo che si aggirerà intorno ai 300 euro, tra l’altro simile al prezzo del suo predecessore. Comunque, questo dispositivo, presenterà novità molto importanti dettate sia dal prezzo che relative alla componentistica hardware. Infatti al prezzo scritto in precedenza si potrà acquistare la configurazione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Questa configurazione è una buona notizia perchè principalmente gli smartphone di fascia media non prevedono tagli di memoria così elevate e a questo prezzo.

Il fornitore comunque non ha specificato altre informazioni rilevanti, a parte che il suo sistema operativo sarà Android 14. In attesa del suo lancio e altre novità comunque rammentiamo che durante il debutto del Moto G84 spiccò in risalto il suo schermo OLED da 6,55″ (refresh rate a 120Hz), il processore era lo Snapdragon 695. Riguardo al reparto fotografico troviamo la fotocamera principale con 50MP e un obbiettivo anteriore da 16MP. Presentò una batteria da 5.000 mAh e una ricarica rapida da 30W.