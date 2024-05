In quest’ultimo periodo stiamo assistendo all’introduzione del supporto alla connettività 5G da parte di numerosi operatori telefonici di rilievo. Tra questi, sembra che ora sia arrivato anche il turno di Tiscali. A partire dalla giornata del 13 maggio 2024, infatti, l’operatore ha introdotto il suo servizio 5G, proponendo di conseguenza anche una nuova super offerta in grado di supportare questa connettività, ovvero la nuova Tiscali Smart 200 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Tiscali, arriva la connettività 5G e anche una nuova super offerta con 200 GB

In questi ultimi giorni l‘operatore telefonico Tiscali ha reso disponibile ufficialmente il supporto alle nuove reti di quinta generazione. Come già accennato in apertura, per questa occasione l’operatore ha anche reso disponibile una nuova super offerta a basso costo e con tantissime cose incluse.

Nello specifico, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Tiscali Smart 200 5G. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati, validi ovviamente per navigare con le nuove reti 5G. Il bundle dell’offerta include poi fino a 100 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Ci troviamo di fronte ad un’offerta tutto sommato conveniente. Gli utenti dovranno sostenere infatti un costo di appena 9,99 euro al mese, un prezzo più che giusto per coprire che l’offerta include. L’operatore telefonico Tiscali ha inoltre comunicato che questa offerta sarà disponibile all’attivazione sia per tutti i già clienti dell’operatore sia per tutti i nuovi clienti, compresi sia chi attiva un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Per tutti questi utenti, il costo di attivazione sarà offerto gratuitamente. Sarà però previsto un costo per la scheda sim pari a 10 euro e anche un costo per la prima ricarica pari sempre a 10 euro.