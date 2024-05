Mercedes-Benz presenta la serie speciale Digital Edition

Mercedes-Benz lancia la sua nuova serie speciale Digital Edition, disponibile su modelli come la Classe A, Classe B, GLA e GLB. Cosa rende questa serie speciale? Essa si distingue per una dotazione di serie che va più verso la tecnologia e la digitalizzazione dei sistemi. Pare che rispetto alle versioni standard superi il 70% delle dotazioni incluse, dando ai guidatori un’esperienza totalmente differente. Altro dettaglio che la rende “speciale” è il Connect Package, che include ben 41 “digital extras”. Cosa sono? Trattasi di funzionalità avanzate che vanno proprio ad enfatizzare sia la tecnologia che la sportività delle auto.

I veicoli Mercedes Digital Edition troviamo posseggono diversi pacchetti utili al guidatore come il Pacchetto Assistenza alla Guida oppure l’Integrazione dello Smartphone. Troveremo anche Pacchetto Parcheggio con Telecamera 360°, che aiuterà molto chi non è proprio serrato nei parcheggi, ed il Pacchetto Guard 360°. Tali pacchetti sono disponibili di serie per tre anni senza alcun costo aggiuntivo cosicché l’intera clientela Mercedes abbia la possibilità di testarne i vantaggi.

Più tecnologia con la serie speciale Mercedes

Per Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia, la tecnologia ha ormai assunto un ruolo molto importante per i guidatori ed era ora che la società presentasse modelli digitalizzati migliori. Tramite il nuovo sistema operativo MB.OS, che debutterà sulla nuova CLA, inoltre, i clienti potranno beneficiare di alcuni servizi sempre più avanzati e personalizzati sul loro modo di muoversi in strada.

Il Mercedes-Benz Connect Package è disponibile al costo mensile di 14,9 euro o pagando un canone annuale di 149 euro. I pacchetti inclusi nell’allestimento Digital Edition regalano tantissime funzioni diverse. Tra queste vediamo il Remote Package Guard 360°, il Pacchetto Personalizzato o anche l’Entertainment Package Navigation. E dire che questi sono solo esempi delle opzioni disponibili.

Il servizio Mercedes me, dove acquistare il Connect Package, è presente in oltre 50 mercati ed è implementabile su oltre 10 milioni di auto connesse. La società automobilistica punta al rendere digitali oltre 16 milioni di vetture entro un anno circa, estendendo la sua operatività in 69 mercati. Attraverso la Serie Speciale Digital Edition gli automobilisti otterranno il perfetto mixaggio tra prestazioni di alto livello, tecnologia avanzata e connettività.