Alfa Romeo Junior, ecco cosa bisogna sapere

Ormai già da qualche tempo Alfa Romeo è al centro dei riflettori, soprattutto dopo l’aver dato il via agli ordini della nuova Junior nella serie di lancio “speciale”. Da non scordare che sono anche aperti gli ordini per gli allestimenti d’ingresso della gamma del nuovo B-SUV. In fin dei conti le motorizzazioni non cambiano, abbiamo sempre il modello Hybrid con un motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri, con una potenza di 100 kW / 136 CV. Sostenuto da un motore elettrico di 21 kW / 29 CV. La componente elettrica, ricordiamo, che è integrata nel cambio a doppia frizione sei rapporti. Da non sottovalutare anche la variante total electric, con una propulsione di 115 kW / 156 CV. Il tutto grazie ad una batteria di 54 kWh, in grado di offrire un’autonomia di circa 400 km.

Configurazioni

Alla gamma Junior marchiata Alfa Romeo ancora non c’è un nome prescelto. Si pensa che la versione standard venga soprannominata semplicemente Junior, incluse le versioni ibride e non. Nella dotazione base vengono inclusi: i fari full LED anteriori e posteriori, i fari anabbaglianti a LED, le calotte specchietti retrovisori esterni in nero lucido ed i cerchi in lega da 17“ Turbina per la versione ibrida. Mentre per la versione elettrica vengono montati i cerchi da 18“ Aereo.

Per quanto riguarda gli interni possiamo trovare un rivestimento in tessuto, con sedile guidatore dotato di regolazione manuale a sei vie, mentre quello del passeggero a quattro. Volante in eco pelle, sedile posteriore abbattibile 60/40, Palette per il cambio, poggia testa posteriori ed impermeabile scuro.

Per un comfort maggiorato Alfa Romeo presenta lo schermo per la strumentazione digitale da 10,25”. Il tutto dotato di un sistema infotainment da 10,25” con due porte USB (A+B). Ovviamente i comandi vocali, il Bluetooth, l’impianto di climatizzazione automatico, Autonomous Emergency Breaking (AEB) con ABS e ESC, Android auto, Apple CarPlay e Cruise Control Adaptive. Un’aggiunta a parte invece per La junior elettrica è il caricabatterie da 7 kW.

Gli optional sono vasti, principalmente però ci vengono fornite le possibilità di installare i pacchetti Techno e Premium. Richiedendo il primo pacchetto, la macchina avrà un sistema ADAS più Performante. In particolare ci sarà il portellone elettrico con le Hans Free, i proiettori L LED Matrix, il navigatore connesso e l’assistente virtuale. Il secondo pacchetto invece gode di una maggiore attenzione ai dettagli degli interni. Un misto vinile-tessuto, Sedile Guidatore regolabile elettricamente con massaggiatrice incorporata, Illuminazioni della abitacolo maggiorata e pedaliera battitacco in alluminio.

Prezzo?

Per ultimi come sempre sono i prezzi e parliamo di un ingresso della gamma B-SUV di 29.900 euro per la versione ibrida. 39.500 Euro invece per la variante elettrica. Al listino però rimane certamente la possibilità di scegliere la versione “Speciale” che parte da 31.900 euro a 41.500 euro.