Mercedes-AMG CLE 63: dal motore ibrido plug-in al V8 biturbo

Mercedes-Benz ha svelato da poco la sua nuovissima AMG CLE 53, disponibile in versione Coupé e Cabriolet. Con questo modello la società ha finalmente portato un po’ di portato di aria fresca tra le auto sportive di lusso. La casa automobilistica tedesca pare sia però già a lavoro sulla creazione di un modello ancora migliore, più performante ovvero della prossima AMG CLE 63.

Questa vettura non è ancora stata lanciata e già è divenuta oggetto di discussione. Perché? Per la sua possibile meccanica. Inizialmente gli esperti avevano ipotizzato che l’auto in questione potesse avere un powertrain ibrido Plug-in come la Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE. Tale sistema possiede quattro cilindri turbo da 2.0 litri ed è abbinato ad un motore elettrico capace di raggiungere la spettacolare potenza di 500 kW (680 CV). Sembra che la scelta invece sia caduta su tutt’altro motore.

Perché la Mercedes ha cambiato idea sulla motorizzazione?

La Mercedes avrebbe cambiato i suoi piani dopo che i clienti più tradizionalisti AMG hanno espresso il loro disappunto per l’uso di un motore a quattro cilindri Plug-in. Le vendite di modelli con questa motorizzazione sembrerebbero essere di molto al di sotto rispetto ai modelli precedenti dotati invece del motore V8.

Per tale ragione Mercedes-AMG ha modificato il suo progetto per la AMG CLE 63, optando per l’ultima versione del motore V8 biturbo di AMG. Questo donerà alla vettura una potenza di 585 CV e sarà dotato della tecnologia Mild Hybrid, creando una differente esperienza di guida, in qualche modo più appagante.

La decisione è comunque stata influenzata da altri fattori e non solo dalla bassa domanda per i modelli con motore a quattro cilindri Plug-in. Anche dai feedback di diversi concessionari hanno avuto la loro parte. Questi hanno suggerito che posizionare un modello CLE 63 a quattro cilindri sopra il CLE 53 a sei cilindri avrebbe potuto causare confusione tra la clientela. La Mercedes-AMG, quindi, proporrà il motore V8 per la nuova AMG CLE 63, portando ad un ritorno alle radici dell’AMG e rinunciando a qualche CV.