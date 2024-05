Samsung Galaxy Watch6 è uno smartwatch di fascia alta che punta fortissimo sul cercare di mettere tra le mani del consumatore le migliori specifiche tecniche e funzionalità generali, garantendogli nel contempo la possibilità di avere un prodotto elegante e di classe.

Il dispositivo viene in genere commercializzato in più varianti su Amazon, oggi vi parliamo del modello solo bluetooth, di conseguenza non presenta la possibilità di installare una eSIM, con diametro del quadrante di 43 millimetri, che potremmo quasi definire la giusta via di mezzo, adatta per la maggior parte dei polsi in circolazione.

Samsung Galaxy Watch6: attenzione all’offerta Amazon

Uno smartwatch di qualità richiede generalmente un prezzo di acquisto sufficientemente elevato, è quello che accade con Samsung Galaxy Watch6, che viene oggi commercializzato ad una cifra consigliata di soli 296 euro, approfittando così del risparmio di quasi 130 euro sul valore originario di listino (sconto del 29%) che era di 419 euro. Acquistatelo direttamente al seguente link.

Trattasi a tutti gli effetti di un prodotto di fascia alta, che vuole sicuramente dire la sua puntando prima di tutto sull’estetica. La cosa che notiamo è la presenza di una ghiera interattiva in acciaio inox, con la presenza di due tasti fisici sul lato destro per la navigazione nei menù e la regolazione delle impostazioni. Tra le funzioni degne di nota annoveriamo chiaramente il monitoraggio del benessere, con misurazione dei passi, monitoraggi del sono e calcolo delle calorie bruciate, a cui si aggiungono innumerevoli attività misurabili.

La versione disponibile in promozione prevede il cinturino in similpelle, risultando decisamente più elegante di tantissime altre in commercio. La spedizione, come era lecito immaginarsi, viene gestita direttamente da Amazon, la consegna è prevista in tempi molto brevi presso il vostro domicilio.