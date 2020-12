Non bisogna mai abbassare la guardia per quelle che potrebbero essere le possibili truffe indirizzate verso il proprio conto corrente. Anche in questi giorni di Natale, tanti clienti di BNL, Unicredit ed Intesa Sanpaolo stanno riscontrando anomalie e problemi per la loro sicurezza. In particolar modo, in questa occasione, la minaccia sarebbe data da un SMS.

BNL, Unicredit e Sanpaolo: le tre possibili truffe via SMS

Alcuni malintenzionati stanno inviando dei messaggi palesemente fasulli, con la scusa di comunicazioni da parte delle banche riguardanti le nuove regole sui pagamenti online, le norme PSD2. I correntisti BNL, Unicredit, Intesa Sanpaolo sono indirizzati su un link per visualizzare le presunte modifiche al profilo.

Anche in questa circostanza, quindi, i cybercriminali mettono in atto il loro tentativo di phishing. L’obiettivo è quello di accedere ai dati riservati degli utenti. In alcune circostanze, questi dati personali sono rivenduti per motivi pubblicitari. In altre occasioni, però, potrebbero esserci evidenze ben peggiori.

Attraverso il phishing, ad esempio, i correntisti BNL, Unicredit, Sanpaolo si possono vedere attivare sul loro piano tariffario telefonico alcuni servizi a pagamento con conseguenze dirette sul credito residuo. Già tanti clienti di TIM, Vodafone, WindTre hanno perso soldi con questa dinamica.

Ma l’attenzione massima, ad ogni modo, deve essere rivolta ai propri risparmi. Spesso, infatti, proprio attraverso i link inviati via SMS ai correntisti BNL, Unicredit e Sanpaolo vengono chieste le credenziali di accesso ai servizi di home banking. Bisogna evitare di condividere queste informazioni estremamente sensibili: in caso contrario, i malintenzionati potrebbero anche rubare soldi dai conti correnti.