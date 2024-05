Bentley si sta preparando al meglio per la presentazione della nuova Continental GT. La quarta generazione delle vettura verrà svelata ufficialmente a giugno e rappresenterà un nuovo inizio per il marchio inglese.

Infatti, Bentley farà debuttare un nuovo gruppo propulsore denominato Ultra Performance Hybrid. La tradizione motoristica incontrerà il progresso tecnologico, dando vita ad una power uniti ibrida in grado di erogare 782 CV e una coppia di 1000 Nm.

Grazie alla propulsione completamente elettrica, la nuova Continental GT potrà percorrere fino a 80 km a zero emissioni. Durante la marcia su strada, invece, la combinazione del motore a combustione interna con quello elettrico permetterà di abbattere le emissioni con un valore di CO2, misurato nel ciclo WLPT, inferiore a 50 g/km.

Con l’Ultra Performance Hybrid, Bentley entra in un nuovo modo di intendere la mobilità di lusso. Il propulsore sarà il più potente mai realizzato nei 105 anni di storia della Casa britannica. Le prestazioni saranno accompagnate dagli elementi che da sempre contraddistinguono l’azienda come eleganza, artigianalità e materiali eccezionali.

La rivoluzione tecnologica riguarderà anche l’introduzione di un nuovo telaio sviluppato appositamente per sfruttare tutte le novità legate al propulsore ibrido. Sarà presente la trazione integrale attiva con torque vectoring e le quattro ruote sterzanti per rendere più agile la vettura. Non mancherà il differenziale a slittamento limitato elettronico e il controllo antirollio attivo da 48 V grazie anche agli ammortizzatori a doppia valvola.

Passando alle linee della nuova Continental GT, i designer hanno voluto omaggiare il brand con richiami alle vetture che hanno fatto la storia di Bentley. Sarà possibile notare elementi presi in prestito dalla Continental R Type del 1952, l’auto che ha ridefinito l’idea di Gran Turismo di lusso.

La Continental GT rappresenta un prodotto iconico per Bentley e l’azienda vuole celebrarlo al meglio con questa nuova generazione. Non a caso, all’inizio del prossimo anno, la Casa raggiungerà il 100.000° esemplare prodotto nella Dream Factory di Bentley a Crewe, in Inghilterra.