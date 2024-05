Urbanista ha presentato i nuovissimi auricolari true wireless Palo Alto. Il brand svedese è famoso per le proprie soluzioni audio lifestyle e questo nuovo device si conferma attento alle esigenze degli utenti. Grazie alla tecnologia di Cancellazione adattiva del rumore (Adaptive Noise Cancelling), l’esperienza di ascolto sarà potente e dinamica, permettendo la completa immersione.

Gli utenti potranno scegliere tra tre livelli, soft, medium e strong, per adattare la risposta alle proprie esigenze. Il sistema ANC si basa su sei microfoni integrati negli auricolari per analizzare i rumori di fondo ed isolarli al meglio. In questo modo, gli utenti potranno concentrarsi sulla musica o sulle chiamate senza interferenze esterne.

Il design unico delle Palo Alto conferisce uno stile accattivante agli auricolari mentre i vari gommini in silicone permettono di adattarsi ad ogni tipo di padiglione auricolare. Urbanista ha puntato sulla leggerezza e sulla compattezza per rendere le Palo Alto facilmente trasportabili.

Urbanista ha svelato Palo Alto, una nuova serie di auricolari con cancellazione attiva del rumore grazie a sei microfoni integrati

I colori disponibili al lancio sono Midnight black (nero), Cloud White (bianco nuvola) e Dusk Purple (viola). La colorazione riguarda sua gli auricolari che il case per il trasporto e la ricarica, creando una continuità tra i due elementi.

Dal punto di vista tecnico, gli auricolari integrano un driver di precisione da 10 mm rivestito in titanio. Questa configurazione garantisce un suono potente e fedele che farà felici anche gli audiofili più attenti ed esigenti.

Ogni auricolare avrà una autonomia di circa 8 ore, che diventano 45 ore totali quando si utilizza il case di ricarica. Questo approccio consente agli utenti di sentire la propria musica preferita senza preoccuparsi della ricarica.

Grazie alla ricarica rapida, in 15 minuti di collegamento alla presa di corrente sarà possibile ottenere oltre 2 ore di autonomia. Inoltre, Urbanista ha dotato gli auricolari della tecnologia DSP ultra-low power che consente di avere le massime prestazioni al minimo consumo energetico.

Le nuovissime Urbanista Palo Alto sono disponibili per il pre-ordine sul sito ufficiale del produttore. Il prezzo consigliato al pubblico è di 79 euro.