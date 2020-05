Presentati nelle scorse settimane, OPPO ha finalmente lanciato sul mercato italiano i nuovi smartphone della Serie Find X2 e della Serie A, oltre ai nuovi auricolari Enco Free ed Enco W31. Questi prodotti sono adesso disponibili all’acquisto presso i principali negozi fisici ed Online del Paese, eccetto per gli auricolari. Enco Free ed Enco W31, infatti, possono essere acquistati esclusivamente presso lo Store OPPO su Amazon.

OPPO Find X2 ed altri dispositivi disponibili da oggi a questi prezzi

Gli smartphone della Serie OPPO Find X2 sono pensati per gli utenti più esigenti ed offrono loro grandi prestazioni – anche in termini fotografici – a diverse fasce di prezzo. Questa famiglia include i modelli Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite e Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. La Serie A, invece, è la linea entry-level di OPPO pensata per un pubblico più giovane ed offre loro tutto il necessario per creare contenuti per i Social. Questa linea include i modelli A91, A72 e A52.

A seguire, i prezzi dei dispositivi OPPO che possono essere acquistati a partire da adesso: