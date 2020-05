OPPO ha presentato i nuovi smartphone della serie A: OPPO A72, OPPO A52 ed OPPO A91. Pensato per un pubblico più giovane, i nuovi smartphone sono stati progettati per essere alla moda e per garantire caratteristiche e tecnologie all’avanguardia ad un prezzo più accessibile.

OPPO A72 e A52, caratteristiche

OPPO A72 sfoggia un bel display da 6,5 pollici con risoluzione di 2400 × 1080 pixel e densità dei pixel di 405 PPI, per una esperienza visiva ultra-immersiva. Lo schermo ha ottenuto la certificazione Eye Protection Certification di TüV Rheinland. Attivando la modalità Eye Care Mode, lo smartphone filtra la luce blu dello schermo offrendo un maggiore comfort durante l’utilizzo.

OPPO A72 e OPPO A52 sono stati progettati secondo il Constellation Design, con un’estetica che riflette la costellazione ed i cielo, tanto nei colori della scocca posteriore quanto nel layout della fotocamera posteriore, che è a forma di C. Le quattro fotocamere posteriori ed il flash sono stati disposti armonicamente a forma di C come una costellazione che splende nel cielo. Su OPPO A72, inoltre, il lettore di impronte digitali è integrato nel pulsante di accensione.

Alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 665, OPPO A72 garantisce delle ottime prestazioni ed un ridotto consumo energetico, mentre la funzione Hyper Boost migliora le prestazioni dello smartphone a livello di sistema, per un’esperienza di gioco fluida ed ottimizzata. Il tutto è accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, che si ferma al taglio di 64 GB su OPPO A52.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OPPO A72 è dotato di una quad-camera posteriore con sensore principale da 48 MP ed una fotocamera frontale per selfie da 8 MP potenziata dall’Intelligenza Artificiale. Grazie alla modalità Ultra Night Mode 2.0 è possibile scattare immagini notturne luminose e piene di dettaglio. Lo smartphone è stato anche progettato per le riprese in movimento, garantendo video stabili e in alta qualità.

OPPO A91, caratteristiche

OPPO A91 presenta un design più fino e più leggero, adattandosi facilmente e comodamente alla mano, grazie anche alla presenza di un corpo liscio e senza bordi. Anche questo smartphone è dotato di quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 MP, un obiettivo macro-grandangolare da 8MP, un obiettivo mono e un obiettivo verticale.

Grazie alla tecnologia di combinazione pixel 4-in-1, OPPO A91 garantisce scatti ricchi di dettaglio sia di giorno che di notte. Il comparto fotografico è dotato anche di stabilizzazione elettronica dell’immagine e di un giroscopio interno a livello hardware anti-shake, che consente di girare video stabili anche mentre si è in movimento.

Tutti gli smartphone saranno disponibili in Italia a partire dal prossimo 22 maggio ai seguenti prezzi: