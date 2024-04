Negli Stati Uniti, TikTok è diventato un argomento di grande interesse, tanto che la firma di Joe Biden su un nuovo disegno di legge promette cambiamenti significativi per l’app. Dopo anni di discussioni sulla sicurezza, sembra che finalmente sia arrivato il momento di agire con decisione.

TikTok, quale futuro americano per il social cinese?

In poche parole, TikTok si trova di fronte a un ultimatum: deve trovare un acquirente statunitense entro il 19 gennaio 2025 o rischia di essere esclusa dal mercato americano. Questa mossa è stata quasi unanimemente approvata dal Congresso, concedendo a ByteDance, la società madre di TikTok, circa nove mesi di tempo per trovare una soluzione. Se non ci riusciranno, addio TikTok negli Stati Uniti.

Ma quali conseguenze avrà tutto questo per gli utenti? Al momento, non c’è motivo di preoccuparsi. TikTok funziona ancora come sempre. Ma è evidente che ci sono nuvole all’orizzonte. Se nessuno acquisirà l’app entro la scadenza, potrebbe essere la fine di TikTok sugli store digitali e gli utenti non potranno più accedervi.

TikTok ha già annunciato che impugnerà questa decisione in tribunale, sostenendo che minacci la libertà di espressione. Si prospetta una battaglia legale impegnativa.

Tutto questo caos è scaturito dalle preoccupazioni sulla sicurezza dei dati degli utenti americani legate al coinvolgimento del governo cinese. Nonostante TikTok abbia presentato proposte per proteggere i dati, sembra che ciò non sia stato sufficiente per gli Stati Uniti.

Niente è facile come sembra

Ora spetta alla Cina decidere come reagire. Potrebbe bloccare la vendita di TikTok o accettarla solo se l’app sarà ceduta senza il suo algoritmo segreto. Tuttavia, molti si domandano se TikTok possa ancora avere successo senza questo algoritmo e quale sarà il suo destino in futuro. La situazione è complessa e molte incognite restano ancora da risolvere. Resta da vedere come si svilupperanno gli eventi e quale sarà l’impatto finale su TikTok e sulla sua vasta base di utenti.